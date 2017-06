Iznad Vatikana se nadvio gusti crni dim, a očevici tvrde da se začula eksplozija iz auto garaže u središtu Rima.

Pored sjedišta rimokatoličke crkve u Rimu, Vatikana, dogodila se eksplozija i požar, zbog kojeg se nad Vatikan nadvio gusti crni dim, prenosi Daily Mail.

Rimska vatrogasna služba objavila je i video snimku požara koji je izbio nakon, kako očevici događaja u Rimu tvrde, eksplozije u auto garaži.

Nekoliko automobila zahvaćeno je požarom, a obližnja zgrada je evakuirana.

BREAKING; Witnesses reports hearing an explosion before thick smoke rises above Vatican City in Italy pic.twitter.com/iVL27FC6vf