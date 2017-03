Rod Stewart je izveo šalu s "odrubljivanjem glave" prijatelju u pustinji pored Abu Dabija, aludirajući na scenu iz serije "Igre prijestolja". Međutim, javnost je vidjela nešto posve drugo i s posve opravdanim razlogom.

Kritičari su Roda Stewarta dočekali "na nož", a snimka, koju je napravila njegova supruga Penna Lancaster, ubrzo je izbrisana s njezinog Instagram profila.

Poručili su kako je dotična snimka "gnusna", "glupa" i "uvredljiva" za obitelji žrtava brutalnih smaknuća ISIS-a te zaključili da bi trebao izgubiti tituli viteza (Sir) zbog te gluposti.

Reagirale su i udovica i kći sisačkog zeta Davida Hainesa, Britanca kojeg je ISIS brutalno smaknuo, zajedno s još jednim Britancem, Alanom Henningom, još 2014. godine.

Dodatni stres za obitelji žrtava

Udovica Dragana Prodanović Heines i Bethany Haines imale su i što poručiti legendarnom pjevaču, a progovorile su za Daily Mail.

"Mislim da je sramotno da celebrity na kojeg se gleda kao na uzor napravi takvu stvar. Postoje stvari koje su šaljive, ali ovo nije jedna od njih", rekla je Bethany.

"Imala sam puno poštovanja prema Rodu Stewartu, no sad ne bih poslušala njegovu glazbu niti da mi platite", dodala je.

"To je bilo nezrelo i potpuno neodgovorno. Najmanje što može učiniti jest da se ispriča svim obiteljima koje su izgubile svoje najmilije na tako okrutan način", poručila je Dragana Rodu Stewartu.

Nikome to nije potrebno

Dragana ističe kako se bori protiv raka dojke te da joj treba sva snaga biti usmjerena na to i na njezinu kćer. "Trenutno mi nije potrebno biti pod stresom zbog takvih stvari još i više", rekla je.

"Za njih je to možda bila šala, no za nas je to dodatni stres i još više boli", dodala je Dragana.

Kći Bethany je Rodu Stewartu poručila da "umjesto da troši vrijeme na jeftinu zabavu, radije troši vrijeme i trud na pomoć ljudima u Siriji i svima koje je ISIS unesrećio".