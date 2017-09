Američki predsjednik Donald Trump i sportski svijet žestoko su se sukobili su subotu nakon što je Trump pozvao američku nogometnu ligu (NFL) da otpusti igrače koji ne poštuju američku himnu i povukao poziv poznatom košarkašu u Bijelu kuću.

Odgovarajući na Trumpove napade na igrače američkog nogometa koji su za intoniranja himne prosvjedovali zbog policijskog nasilja nad crncima, povjerenik NFL-a Roger Goodle rekao je da njegovi tweetovi pokazuju "nedostatak poštovanja" prema NFL-u i igračima.

Goodle je to izjavio dan nakon što je Trump rekao da je svaki igrač koji ne poštuje himnu "kučkin sin" i da bi ga trebalo "najuriti".

If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect....