Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je objavio nesuvisli post. Zbog riječi koja ne postoji u engleskom rječniku, a koju je objavio u postu, korisnici interneta zbijaju urnebesne šale na njegov račun.

Intrenet je poplavila riječ ''covfefe'' koju je na svom Twitteru objavio Trump. Mnoge je zabrinulo i to da čak i nekoliko sati nakon objave i nakon reakcije javnosti, nesuvisli post još uvijek nije izbrisan.

''Unatoč konstanto negativnomnovinstvu covfefe'', napisao je Trump na Twitteru.

Despite the constant negative press covfefe

''Covfefe'' je dobio i svoj Twitter account. Tviteraši su se našalili pa su čak napisali i da bi ''covfefe'' prevedeno s ruskog moglo značiti ''dajem ostavku''. A među memeima koji kruže intrenetom zahvaljujući novoj riječi, našla je i fotografija hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s Trumpom.



The world right now, trying to figure out #covfefe pic.twitter.com/6KCtqGVy7u