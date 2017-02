Donald Trump, koji se prvih tjedana svojeg mandata jako trudio učvrstiti granice SAD-a radi nacionalne sigurnosti, rekao je na skupu u subotu da Švedska ima ozbiljnih problema s imigrantima.

"Vidite što se prošle noći dogodilo u Švedskoj", rekao je Trump i nastavio: "Švedska. Tko bi to pomislio? Primili su velik broj imigranata. Sad imaju probleme za koji nisu pretpostavljali da su mogući", rekao je Trump.

U Švedskoj se nije dogodio nikakav incident i švedska vlada, zbunjena njegovim komentarom, upitala je američki State Department za objašnjenje.

"Moja izjava o tome što se dogodilo u Švedskoj odnosila se na izvješće objavljeno na mreži FoxNews", napisao je Trump na Twitteru u nedjelju.

