Predsjednik SAD-a Donald Trump je tijekom posjeta Jeruzalemu u utorak osudio napad u Manchesteru u kojem su poginule 22 osobe, a 59 ih je ozlijeđeno.

Američki predsjednik Donald Trump osudio je napad bombaša samoubojice u Manchesteru, a obratio se i teroristima. Stojeći uz palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa Trump je napadače i odgovorne za nove ljudske žrtve nazvao "zlim gubitnicima u životu".

"Toliko mladih, prekrasnih ljudi koji su uživali u životu ubili su zli gubitnici. Neću ih nazivati čudovištima jer bi im se to svidjelo. Od sada ću ih zvati gubitnicima jer upravo to i jesu", poručio je Trump.

President Trump says US stands "in absolute solidarity" with the UK & calls Manchester attack perpetrators "losers" https://t.co/veVRTzsKvz pic.twitter.com/bt864qTwgg