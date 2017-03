Rano jutros po američkom vremenu, Donald Trump je na Twitteru objavio da je bio prisluškivan. Dok je još trajala kampanja, prema njegovim navodima, prisluškivao ga je, ni manje ni više nego njegov prethodnik u Bijeloj kući - Barack Obama. Prema postovima s Twittera, Obama je prisluškivao telefonske razgovore koje je Trump vodio iz Trump Towera u kojem je sadašnjih predsjednik najviše boravio za vrijeme kampanje.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!