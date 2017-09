Nije trebalo dugo čekati na novu uvredu na relaciji Donald Trump – Kim Jong Un. Sjevernokorejskom diktatoru američki je lider poručio da je luđak!

Nakon što ga je u javnom obraćanju Kim Jong Un nazvao "mentalno poremećenim starkeljom", američki je predsjednik Donald Trump uzvratio je jednakom mjerom uvredljivosti i prijetnji na svojem Twitteru.

"Kim Jong Un, koji je očito luđak koji izgladnjuje i ubija svoj narod, bit će testiran kao nikad dosad!"

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!