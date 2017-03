Slapovi nazvani Đavolji kotao (Devil's Kettle) u Minnesoti godinama su zbunjivali posjetitelje - tijek dvaju slapova potpuno je drugačiji: jedan pada u rijeku, dok se drugi obrušava u stijenu i nestaje. Hidrolozi sada misle da su riješili tajnu.

Naime, slapovi se nalaze u državnom parku iznad jezera Superior, na rijeci Brule. Rijeka se dijeli na dva slapa jer ondje nailazi na nakupinu vulkanskih stijena tvrdih poput granita. Istočni slap pada u rijeku, no zapadni nestaje u rupi u stijeni. Bacite li nešto u tu rupu i pratite hoće li izaći u rijeci, ostat ćete razočarani.

Peter Mott, voditelj državnog parka, kazao je kako je to potaknulo razne spekulacije gdje bi voda mogla "nestajati". Najčešće se smatralo da voda podzemnim putem stiže do jezera Superior. No, nijedan GPS lokator bačen u rupu u kojoj nestaje slap nije se pojavio u jezeru, piše Mprnews.org.

Istraživanje hidrologa sada je konačno, čini se, razriješilo tajnu. Prošle su jeseni utvrdili kako ispod zemlje teče gotovo jednaka količina vode kao i iznad slapova. Po njihovu tumačenju, zapadni slap zapravo nestaje u podzemnoj rijeci koja nastavlja svoj tok ispod one nadzemne.

Ne bi li bili sasvim sigurni, znanstvenici sa sveučilišta Minnesota planiraju u slap ubaciti biorazgradivu fluorescentnu boju i pratiti hoće li se pojaviti u toku (nadzemne) rijeke. Ako boje ne bude, njihova će teorija biti točna.