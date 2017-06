Američka tv-mreža CNN u srijedu je otpustila komičarku Kathy Griffin zbog fotografije na kojoj drži za kosu nešto što nalikuje odsječenoj, krvavoj glavi američkoga predsjednika Donalda Trumpa.

Kathy Griffin (56), koja je bila voditeljica CNN-ova novogodišnjeg programa u proteklih deset godina, ispričala se zbog sporne fotografije te kazala da je zamolila fotografa Tylera Shieldsa da je ukloni s interneta, no to nije bilo dovoljno da zadrži posao na CNN-u.

"Ja sam komičarka... Pomičem granice, prelazim ih... priznajem, otišla sam predaleko. Fotografija je iznimno uznemirujuća. Duboko se ispričavam", kazala je Griffin.

"CNN je raskinuo ugovor s Griffin o njezinu novogodišnjem angažmanu", tweetala je služba za komunikacije američke tv-mreže, prethodno ocijenivši fotografiju "uvredljivom i odvratnom".

Donald Trump je ranije tijekom dana komičarki poručio da je "treba biti sram" zbog fotografije, uz napomenu da je njegovoj djeci, osobito jedanaestogodišnjem sinu Barronu, iznimno teško zbog takvog "bolesnog" prizora.

I prva dama je kritizirala "uznemirujuću fotografiju kao majka, supruga i ljudsko biće", dovodeći u pitanje mentalno zdravlje komičarke.

Kathy Griffin dvaput je nagrađena "Emmyjem" za reality show "My Life on the D-List".

Fotografija je izazvala burne reakcije, a brojni su korisnici društvenih mreža zatražili uhićenje Griffinove. (Hina)