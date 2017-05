Nakon Billa i Hillary Clinton šire se glasine o političkim ambicijama njihove kćeri jedinice Chelsea, dok ona sve češće objavljuje svoja stajališta na Twitteru, a u utorak joj je izašla i nova knjiga.

Chelsea (37) koja je odrastala u Bijeloj kući u doba kada joj je otac bio predsjednik, prokrstarila je cijele Sjedinjene Države 2016. godine tijekom majčine predsjedničke kampanje.

Više od šest mjeseci nakon poraza bivše državne tajnice od Donalda Trumpa, Chelsea je sveprisutna na Twitteru i komentira sve ili gotovo sve, od posljednjeg atentata na kopte u Egiptu preko zoološkog vrta u Central Parku do najnovijeg izleta komičarke Griffin koja je "obezglavila" Trumpa.

This is vile and wrong. It is never funny to joke about killing a president. https://t.co/zIiuKoMyFw