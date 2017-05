Britanska policija je objavila snimke sigurnosnih kamera na kojima je bombaš samoubojica Salman Abedi koji je u Manchesteru usmrtio 22 ljudi nakon koncerta američke pjevačice Ariane Grande.

Abedi je snimljen u noći napada, a na objavljenim fotografijama nosi crnu kapu, crni prsluk i naočale. Istražitelji su objavili i detalje o Abedijevim posljednjim satima zamolivši građane za pomoć u otkrivanju njegova kretanja u danima prije napada.

"Znamo da je jedno od posljednjih mjesta na kojima je bio je stan u središtu grada iz kojeg je krenuo prema Manchester Areni. Također, vjerujemo kako je u tom stanu sastavljena eksplozivna naprava," poručili su iz policije.

Dodali su kako još pretražuju 14 lokacija, većinom u Manchesteru i okolici, a na ovom slučaju radi 1.000 ljudi. Policija je jučer privela još dvije osobe čime se broj osumnjičenih popeo na 13. Svi su muškarci starosti od 18 do 44 godina.

Velika Britanija je u subotu smanjila razinu prijetnje s "kritičnog" na "ozbiljan", nakon niza policijskih istraga o samoubilačkom napadu. Zbog toga će s ulica britanskih gradova od ponedjeljka u ponoć biti povučena vojska koja je dosad pomagala policiji.

"Policija je bila vrlo aktivna u posljednja 24 sata, a u pritvoru sada imamo 13 osumnjičenih. Javnost mora znati što točno znače razine opasnosti. "Ozbiljna" opasnost znači da su napadi vrlo mogući. Zemlja ostaje na oprezu", poručila je premijerka Theresa May. (Hina)

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5