Otkad je SAD 1991. godine u bombardiranju Bagdada koristio borbene zrakoplove F-117, Rusi pokušavaju otkriti kako ih presresti.

Nakon što je F-117 1999. uočen i oboren prilikom bombardiranja Srbije, slika "nevidljive" američke letjelice zauvijek je uništena.

Rusija i Kina tako su izgradile niz visokofrekventnih radara koji pod određenim uvjetima mogu detektirati neke od najnaprednijih američkih borbenih zrakoplova poptu F-22 i F35.

Umirovljeni bojnik i pilot borbenog aviona F-35 Dan Flatley Business Insideru otkrio je zašto se američki piloti nisu bojali protuudara Rusa i Kine.

"Protivnici moraju izgraditi "ubojiti lanac". To što ruski radari mogu detektirati F-35, ne znači da ga mogu pratiti ili naciljati", kaže Flatley.

"Ne mogu ga naciljati"

Infracrveni skenovi i sustavi praćenja mogu otkriti lokaciju F-35, no ne mogu je pratiti ili ga naciljati projektilom.

"Ne trebam nikoga potpuno zaustaviti, dovoljno je da ih spriječim da dovrše ono za što su već potrošili ogromne količine novca i vremena. To je ono što ljudi ne razumiju. Misle da poručujemo kako smo cijelo vrijeme nevidljivi, no to nije točno", objašnjava Flatley.

Umirovljeni bojnik kaže kako se piloti koji upravljaju F-35 šale da nevidljivi avion ima jedino Wonder Woman.

"Sretno s obaranjem"

"F-35 je ogroman komad metala i legure kojeg radar možda može detektirati, ali sretno s obaranjem", kaže Flatley.

Moguće je tako da je ruska propaganda kako mogu uočiti F-35 tek odgovor na platformu koja je dijelove njihovog borbenog plana učinila nevažnim.

"F-35 je izgrađen kako bi se mogao probiti u najzaštićenije zračne prostore i obaviti posao", izjavio je Flatley.