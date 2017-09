Konačno je identificirano zastrašujuće zubato morsko čudovište bez očiju koje je ocean nasuka na plažu tijekom uragana Harvey.

Preeti Desai, znanstveni komunikator, 7. rujna objavio je slike čudovišta na Twitteru koje se nasukalo u blizini grada Teksasa te je zastrašio ljude diljem svijeta koji su se, vidjevši fotografiju, zaklinjali kako više nikada neće ući u ocean.

Desai je započeo istragu o nasukanom čudovištu te pozvao morske biologe širom svijeta u pomoć kako bi je identificirali. U tome je uspio dr. Kenneth Tighe, biolog iz Smithsonian National Natural History muzeja, prenosi RT.

Tighe tvrdi da je stvorenje zubata zmijolika riba (znanstveni naziv Aplatophis chauliodus grubo se prevodi kao "strašna zmija"), iako je dodao da bi se bez ispitivanja po repu moglo definirati je li riječ o morskoj jegulji.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh