Biografija vojvotkinje od Cornwalla Camille Parker Bowles, koja će obilježiti njezin 70. rođendan, otkrila je detalje njezine veze s princom Charlesom.

U knjizi britanske spisateljice i kraljevske autobiografkinje Penny Junor Camillini prijatelji i obitelj otkrili su kako je Charles satima plakao noć prije nego što je oženio Dianu te kako ga je brak s njom doveo gotovo do ruba sloma. Britanski Daily Mail donosi najzanimljivije dijelove.

Tek su neki dovodili u pitanje vezu Diane i Charlesa

Camilla Parker Bowles i njezin suprug Andrew odobravali su vezu 19-godišnje Diane i princa Charlesa. Mislili su da je draga i duhovita. Kad god bi Lady Diana Spencer došla Bolehyde, njihov dom u selu Allington u Wiltshireu, pomagala je u kući i dalo se primijetiti kako je bila vrlo dobra s njihovom djecom.

Camilli se sviđala, a i Diani se, u početku, sviđala Camilla. Od svih Charlesovih prijatelja samo je troje dovodilo u pitanje novu, sretnu vezu princa Charlesa s novom djevojkom.

, koji je kasnije postalo zastupnik torijevaca u parlamentu, smatrao je da par ima malo toga zajedničkog i bio je zabrinut zbog intelektualnog jaza između njih. S njim se slagao i, unuk Earla Mountbattena. Njegova suprugatakođer je bila zabrinuta jer je Diana više bila zaljubljena u koncept nego u muškarca. Jednom ju je čula kako govori: "Ako ću imati dovoljno sreće da budem princeza od Walesa...". Bilo je to, umjesto da doista shvati što to nosi. Činilo se da uživa u tome što je fotografiraju cijelo vrijeme, a s druge strane je prosvjedovala zbog nametljivosti medija.

Ali ono što je Soamesu i Romseyima bilo posebno sumnjivo bio je način na koji se Diana ophodila s Charlesom i to s očitom namjerom. U potpunosti se fokusirala na njega, koketirala, laskala mu i bila sve što je on htio da bude. Norton Romsey je nekoliko puta o tome razgovarao s princom, u svakoj prigodi sve otvorenije, no svaki put je naišao na otpor i negiranje.

Kraljica Elizabeta nije dala svoje mišljenje, iako je bila puna entuzijazma. Voljela je Dianu i bila je zadovoljna što je bila unuka njezine stare prijateljice Ruth, lady Fermoy. Sama lady Fermoy je pak, vrlo dobro znala da je njezina unuka bila složenija nego što se činila, ali bila je društveno ambiciozna za svoju obitelj pa nije ništa rekla.

Godinama kasnije, 1993. godine, mjesec dana prije smrti lady Di, lady Fermoy se ispričala i kraljici i Charlesu zbog toga što ih nije upozorila. Priznala je da je Diana bila "nepoštena i teška djevojka". No, da je to i učinila, pitanje je bi li to učinilo razliku. Jer mišljenje do čijeg je Charles najviše držao u tom trenutku bilo je ono njegove prijateljice i ljubavnice Camille Parker Bowles.

Ipak, bio je zabrinut. Volio je Dianu, ali viđali su se tek 6 mjeseci i jedva su se poznavali. S druge strane, izgledala je tako savršeno na toliko mnogo načina da nije mogao riskirati i izgubiti je. Uvijek je vjerovao da bi ljubav mogla izrasti iz prijateljstva. Ono što mu je bilo važno je bilo to da njegova mladenka zna u što se upušta. Veza Dianine obitelji s kraljevskom obitelji bila je dodatan plus prema kojem je Diana, barem u teoriji, morala biti prava žena za njega.

"Nezrela i naivna, Diana je živjela u fantastičnom svijetu romana Barbare Cartland"

Ono što je Charles još trebao otkriti jest da je bila vrlo loše obrazovana, naivna i, prema vlastitom priznanju, nezrela. Živjela je u romantičnom svijetu ženskih časopisa i romana Barbare Cartland, koji nije mogao biti udaljeniji od stvarnosti.

Nikad prije nije bila zaljubljena. Da je, znala bi da njihovo udvaranje, koje je uključivalo minimalno dodirivanje i odigravalo se tek u prisustvu Charlesovih prijatelja, nije bio način na koji većina ljudi gradi vezu.

Čim su javno obznanjene njezine zaruke s Charlesom Diana se uselila u Clarence House da ostane nekoliko dana s kraljicom, a potom i u Buckinghamsku palaču. Na svom krevetu u Clarence Houseu pronašla je pismo od gđe. Parker Bowles u kojem je poziva na ručak. Bila je to prijateljska gesta, a Diana je bila vrlo uzbuđena i radosno je pokazivala prsten.

Naravno, nisu razgovarali o Camillinoj vezi s Charlesom. Fizička strana njihova odnosa završila je kad Charles zaprosio Dianu, iako se on nadao da će se njihovo dugogodišnje prijateljstvo moći nastaviti.

Camilla je pak, znala koliko je bolno imati nevjernog supruga - njezin muž Andrew je bio serijski preljubnik i veliki izvor gorčine i boli za Camillu. Nikada nije željela da to iskusi Diana ili bilo tko drugi. Nije joj to bilo u planu. No, s vremenom, Diana je taj ručak vidjela kao dio urote. Uvjerila je sebe da Camilla igra makijavelijevsku igru. U Dianinoj svijesti Charlesova ljubavnica je pokušavala utvrditi hoće li se afera nastaviti.

Iako su to sve bile besmislice, princ Charles je ipak snosio dio odgovornosti za Dianinu paranoju. Umjesto da joj je na početku objasnio da mu je Camilla bila djevojka, predstavio ju je kao ništa više od prijatelja. Jednostavno se nije sjetio da bi Diana trebala znati istinu prije nego što joj je kaže netko drugi. Ili da bi se mogla osjećati lakomisleno, neugodno ili poniženo otvoreno razgovarati o svojim osjećajima sa ženom koja koja mu je nekoć bila ljubavnica.

Nakon što su objavljene zaruke Charles je ipak priznao Diani da je Camilla bila jedna od njegovih najintimnijih prijatelja. Ali je Dianu uvjeravao da odsada neće biti drugih žena u njegovu životu. I to je zaista i mislio.

Ljubomora i paranoja

U mjesecima prije vjenčanja Diana se radikalno promijenila. Više nije bila odsutna djevojka koju je Camilla prvi put upoznala - iznenada je postala ćudljiva, samovoljna i nepredvidiva. Bilo je zastrašujućih izljeva bijesa, histeričnih suza bez ikakvog razloga. Njezina su se raspoloženja mijenjala u sekundi.

Postala je ljubomorna i opsjednuta Camillom i počela je okretati leđa ljudima za koje se činilo da ih je voljela. Bila je uvjerena da je žele potkopati i špijunirati. Mrzila je biti sama i zamjerala je princu što mora raditi. Nije mogla shvatiti zašto njegov posao mora imati prednost nad time da budu zajedno, iako je Charlesov život bio "mapiran" šest mjeseci unaprijed, kao i svim radnim članovima Kraljevske obitelji.

Diana je bila ljubomorna na svakoga tko je s Charlesom provodio vrijeme, uključujući i njegovu majku. Mislila je da su razgovori koje su vodili - o njoj. Charles je bio jednako zbunjen kao i svi drugi, ali je to pripisao stresu i pretpostavio da će nestati nakon što se vjenčaju. Nitko tada nije shvatio da su promjene njezine osobnosti bili simptomi bulimije - tajne bolesti koja ju je već tada preuzela.

Nemoguće je točno znati što je to izazvalo poremećaj prehrane kod Diane, ali njezin iznenadni uspon do slave, stres promatranja kroz povećalo, praćenja, fotografiranja i pisanja možda bi bilo previše i za 19-godišnjakinje pune samopouzdanja. Možda je u pitanju bio strah da je muškarac za kojeg se želi udati ne voli koliko je volio svoju prijašnju djevojku.

Camilla je učinila sve što je mogla. Čim je shvatila da Diana ima problema s njom držala se podalje od Charlesa. Kad god bi bila pozvana na neko druženje na kojem je on mogao biti nazočan, držala se podalje govoreći: "Wales će biti tamo."

No Charles je s Camillom često razgovarao putem telefona. Ponekad, prema Dianiim izjavama, u njezinoj blizini, što je rezultiralo strašnim prepirkama. A kad je Camilla oboljela od meningitisa rekao je svom pomoćniku Michaelu Colborneu da joj pošalje cvijeće. Diana je znala za cvijeće, jer je znala za sve što se događalo u Colborneovom uredu, i nije bila sretna.

Prilikom priprema za vjenčanje prigovorila je Charlesovom prijedlogu da Camillin sin Tom, njegovo kumče, nude jedan od paževa na vjenčanju. Imali su veliku prepirku na tu temu, a princ Charles je na kraju popustio.

Nepoznata narukvica

Dianu je najviše uznemirila narukvica za Camillu koju je jednog petka popodne pronašla na stolu Michaela Colbornea. Princ Charles ga je zamolio da kupi darove za razne žene koje su mu na neki način bile posebne tijekom samačkih godina - Lady Tryon, Lady Sarah Keswick, Lady Cecil Cameron i Camilla Parker Bowles.

Princ je volio darivati, osobito nakit. Bio je to njegov način zahvaljivanja ljudima. I namjeravao je vidjeti svaku od tih žena pojedinačno, da se oprosti. Kad je stigao paket od zlatara Dianu ga je vidjela i izjurila ljutita iz ureda. Colborne je stigao nekoliko trenutaka kasnije i shvatio što se dogodilo - s kutije u kojoj je bila narukvica za Camillu bio je skunut poklopac.

Diana je rekla Charlesu za narukvicu i imali su vrlo burnu raspravu. Charles joj je rekao da od njihovih zaruka ne postoji nijedna druga žene u njegovu životu i da je neće ni biti. I očekivao je da mu vjeruje. Princ od Walesa nije bio lažljivac, ali nije imao ni empatije prema 19-godišnjakinji. Nije mogao ni zamisliti kako se ona mogla osjećati zbog toga što on daruje narukvicu stajoj bivšoj djevojci. Što je još gore, pitala je Charlesa je li još uvijek zaljubljen u Camillu i nije joj dao jasan odgovor. Stoga nije čudno što je postala opsjednuta sumnjom i ljubomorom.

29. srpnja 1981. Charles i Diana su se vjenčali u katedrali St. Paul's. On nije bio uvjeren da čini pravu stvar, no sada više nije bilo nazad. Nadao se da će stvari biti drugačije nakon što se ožene. I Diana je imala svoje sumnje. Dan prije vjenčanja rekal je sestrama da ne zna može li preći preko saznanja da je Charles ručao s Camillom i dao joj narukvicu. Sestre su joj rekle: "Tvoje lice je na šalicama, ručnicima,... Prekasno je da se predomisliš".

Camilla je bila na vjenčanju. Sjedila je do svoje sestre i do sina Toma. Njezin suprug Andrew je bio na dužnosti, zapovijedao je konjičkom pratnjom za mladence. Kad je Charles krenuo prema oltaru pogledao je Camillu s 'blago očajnim, tužnim pogledom' na licu. Njihova prekrasna veza je završila je, a stvarnost je kucala na vrata.

