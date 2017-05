Američki predsjednik Donald Trump vidi Njemačku kao važnog američkog saveznika i dobro se slaže s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, priopćila je Bijela kuća u utorak, nakon što je Merkel kazala kako SAD više nisu pouzdan partner Europljanima.

Govoreći na susretu s novinarima, glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer rekao je: "Dobro se slažu. On ju jako poštuje i smatra ne samo Njemačku nego čitavu Europu važnim američkim saveznikom."

Nakon summita NATO-a u Bruxellesu i G7 u Taormini njemačka kancelarka jasno je kazala kako SAD više nisu pouzdani partner te Europljanima poručila da se uzdaju sami u sebe.

"Vremena u kojima smo se mogli u potpunosti osloniti na druge su dobrim dijelom iza nas. To sam sama doživjela posljednjih dana", rekla je kancelarka na jednom političkom skupu u Munchenu odmah nakon povratka s G7 summita na Siciliji koji je, zbog neslaganja američkog predsjednika Trumpa s ostatkom sudionika summita po gotovo svim temama, završio razočaravajuće.

Američki predsjednik u utorak je na Twitteru odgovorio, spominjući ogroman trgovinski deficit koji SAD ima s Njemačkom i rekavši da Njemačka ne izdvaja dovoljno za NATO, te je dodao da je njemačka trgovinska i obrambena politika "vrlo loša" za Sjedinjene Države. (HINA)

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change