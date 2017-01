"Držim da se stanje u BiH drastično i značajno komplicira u sigurnosnom smislu... jer se sve više spominje ratnohuškačka retorika i ratne opcije", kazao je Mektić na konferenciji za novinstvo u Sarajevu podsjećajući na učestale izjave o mogućem izbijanju oružanih sukoba u BiH.

Kao primjer naveo je ponovljene izjave Dževada Galijaševića, stalnog analitičara Televizije RS (RTRS), koji opetovano iznosi tvrdnje kako će na proljeće u BiH izbiti rat, ali i istup umirovljenog generala Armije BiH Atifa Dudakovića koji je ranije ovog mjeseca na jednom skupu u Luxembourgu pozvao Bošnjake da počnu nabavljati vojne odore i opremu.

Ministar sigurnosti kazao je kao su sadašnje vlasti u BiH odlučne poduzeti sve mjere koje su nužne kako bi se država zaštitila od takvih napada na njen opstanak.

"Želim poručiti tim likovima da politika rata ovdje neće proći i pozivam sve narode u BiH da takvu retoriku i opciju odbace", kazao je Mektić upozoravajući kako iskustvo nedavnog rata treba biti opomena svima.

Kazao je kako bi Tužiteljstvo BiH moralo hitno reagirati i ispitati one koji pozivaju na rat i sukobe i utvrditi tko stoji iza takvih istupa. "Oni služe određenim političkim interesima s ciljem stvaranja napetosti, straha i nestabilnosti", kazao je ministar sigurnosti.

Mektić je ustvrdio kako ratnohuškačka retorika koja se čuje u programima RTRS nije slučajna, odnosno kako su Galijaševićevi istupi koordinirani i to iz Dodikova ureda, pri čemu mu se znakovitim čine Galijaševićevi napadi na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića.

"To se koordinira iz ureda Milorada Dodika posredstvom (njegovog savjetnika za medije) Pere Simića", kazao je Mektić.

Ministar Mektić tvrdi kako Dodik i njegovi suradnici trenutno pokušavaju potkopati Vučićevu poziciju kako on ne bi bio kandidat za srbijanskog predsjednika Srbije, jer je, kako tvrdi, njihov favorit Vuk Jeremić. "Imam za to dokaze. Neka me tuže, a ja ću ih podastrijeti", kazao je Mektić navodeći kako su informacije o tome dostavljene i srbijanskim vlastima.

Obavještajne službe BiH i Srbije, kako je kazao Mektić, dobro surađuju, što potvrđuje činjenica da su se ovog tjedna ovog tjedna sastali čelnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA) i srbijanske BIA-e, koji su razgovarali o suradnji u suočavanju sa sigurnosnim izazovima.

Komentirajući još jednom uvođenje američkih sankcija Dodiku, kazao je kako predsjedniku RS sada treba postaviti pitanje gdje je kraj sunovratu u kojega on vodi BiH.

Mektić je pozvao Tužiteljstvo BiH da poduzme mjere protiv onih koji zagovaraju i najavljuju ratne sukobe i utvrdi tko stoji iza takvih istupa koji, kako ističe, služe određenim političkim interesima s ciljem izazivanja napetosti, straha i nestabilnosti. (Hina)