Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović izjavio je u utorak kako je njegovo očitovanje protiv gradnje Pelješkog mosta uslijedilo kako se ne bi mogao izvući zaključak da je njegova zemlja prešutno suglasna s izvedbom tog projekta, a istodobno je ustvrdio kako Ministarstvo ptravosuđa BiH nema nikakvih ovlasti baviti se tim pitanjem pa je i očitovanje resornog ministra Josipa Grubeše u prilog gradnje mosta bez ikakve stvarne vrijednosti.

Uoči sjednice Vijeća ministara BiH koje bi u Sarajevu trebalo zauzeti usuglašeno stajalište o prijeporima u vezi s gradnjom Pelješkog mosta, ministar Osmanović za portal Klix kazao je kako je "sasvim jasno" i da Hrvatska ne može graditi nikakav objekt u blizini granice bez suglasnosti Vijeća ministara BiH, a ona se pak može podrazumijevati ili dopisom ili prešutno.

"Zato se digla ovolika galama. Netko je očekivao da bi se moglo prešutjeti na sve ovo i da onda postoji neka vrsta prešutne suglasnosti za početak gradnje Pelješkog mosta. Ja sam zbog toga diplomatskim putem, dakle putem Ministarstva vanjskih poslova BiH i veleposlanstva BiH u Hrvatskoj, podsjetio ministra (Olega) Butkovića na ove probleme", kazao je Osmanović.

Osmanović je u prošlotjednom pismu hrvatskom ministru mora, prometa i infrastukture te Europskoj komisiji pitanje gradnje Pelješkog mosta povezao s utvrđivanjem granične crte na moru, a sada je istaknuo kako postoje "ozbiljne pravne zapreke" početku gradnje mosta. To, tvrdi Osmanović, proistječe iz dokumentacije kojom raspolaže Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Ministar pravosuđa BiH Grubeša je pak u pismu također adresiranom na ministra Butkovića i Europsku komisiju ustvrdio kako pravnih zapreka nema, a Osmanović sada poručuje kako je posao njegova kolege baviti se pravosudnim sustavom, a ne Pelješkim mostom.

"Ministar pravosuđa BiH nema nikakve ovlasti u vezi s tim. Ne znam po kojem osnovu se on uopće upuštao u raspravu o granici i Pelješkom mostu. To nije njegova nadležnost. Razumijem ga s političke strane. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio je medijima da je ministar pravosuđa BiH dobio naredbu da pismo uputi. To pokazuje neodgovornost jer ministar pravosuđa BiH nema pravo bilo što tražiti kada je riječ o Pelješkom mostu", Osmanovićevo je viđenje ovog političko-pravnog rašomona u kojemu svatko u BiH ima svoje viđenje.

Osmanović je potvrdio takvu ocjenu ističući kako predsjedatelj Vijeća ministara BiH zapravo nastoji osigurati konsenzus o ovom pitanju. "Ja ne znam je li to moguće. Kad on govori, trebao bi govoriti u ime cjelokupnog Vijeća ministara. Za sada tog stava Vijeće ministara nema. Hoće li ga biti? Morat ćemo poslati nešto", zaključio je Osmanović. (Hina)