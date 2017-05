Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović upozorio je u srijedu kako bi svaki pokušaj odvajanja Republike Srpske od BiH neminovno vodio do sukoba koji bi imali nesagledive posljedice po cijelu regiju istakuvši kako je to "crvena crta" koju Milorad Dodik nikako ne bi trebao pokušati prijeći.

Bakir Izetbegović je kazao kako ne može zamisliti situaciju u kojoj bi se netko odvažio pokušati izdvojiti iz države mjesta poput Tomašice ili Srebrenice gdje su počinjeni masovni ratni zločini jer su ona "čavao kojim je taj teritorij zakucan za BiH".

Pokuša li to netko, sukobi su neizbježni, kazao je Izetebegović komentirajući prošlotjednu najavu predsjednika RS Milorada Dodika da će se taj entitet otcjepiti, svejedno bilo to 2018. ili 2028. "Polako će krenuti incidenti i to je neupitno, a nakon toga i teški sukobi koji će uvući Balkan u krvavo kolo", opisao je Izetbegović potencijalni razvoj događaja u takvim okolnostima.

"To je suluda politika i nitko je ne bi pratio. Prejaki su međunarodni ugovori", kazao je Izetbegović pojašnjavajući kako je stoga preko zajedničkih prijatelja poput turskog predsjednika Tayyipa Erdogana od ruskog predsjednika Vladimira Putina tražio da Dodiku prenese poruku da se ne upušta u avanturu kojom bi prešao tu "crvenu crtu".

Odgovarajući na pitanje novinara o odnosu Hrvatske prema BiH Izetbegović je ponovo ustvrdio kako predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović preuveličava opasnost od radikalnog islamizma i terorizma kada govori o tisućama povratnika sa sirijskog i iračkog ratišta. Kazao je i kako ima dojam da iz Hrvatske dolaze pritisci čiji je cilj afirmirati koncept Herceg-Bosne što je protumačio kao pokušaj dovršenja ratnih ciljeva političkim sredstvima.

"Od nas se traži da se stavimo na stranu tvrdnji da Herceg-Bosna nije bio udruženi zločinački pothvat", pojasnio je svoje tvrdnje Izetbegović. Hrvatska kao i Srbija, drži Izetbegović, isprobavaju koliko daleko mogu ići u odnosu prema BiH a u tome, po njegovu sudu, pokazuju i nepoštovanje prema njegovoj državi.

"Valja nam se boriti za zaustavljanje tih i takvih tendencija i apetita. To su procesi", kazao je Izetbegović. Komentirajući odnose s hrvatskim partnerima u BiH odnosno s HDZ-om kazao je kako je svjestan "hrvatskih frustracija" zbog odredbi izbornog zakona ali je istaknuo kako se one mogu riješiti samo "u paketu", odnosno kroz istodobnu provedbu presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju "Sejdić-Finci", rekao je u intervjuu za regionalnu televiziju N1

Izričit je u tvrdnji kako Stranka demokratske akcije (SDA) neće pristati ni na kakav koncept izmjena izbornog zakona koji bi značio učvršćivanje "etnički baziranih entiteta" a kazao je i kako predsjednik HDZ BiH Dragan Čović u međusobnim razgovorima nikada nije tražio "treći entitet".

"Redovno se od njega ogradio, ali nikada na papiru", kazao je Izetbegović. Skeptičan je da će međunarodna zajednica uskoro pokrenuti značajniju inicijativu za izmjene Daytonskog sporazuma iako je on teret koji generira krize.

"Kroz te krize mi ćemo sazreti i za jedno pet do deset godina napraviti normalnu državu", procijenio je Izetbegović. (Hina)