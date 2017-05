Julian Assange je u lipnju 2012. potražio utočište u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu kako bi izbjegao izručenje Švedskoj zbog optužbi o silovanju. Švedska je danas obustavila istragu.

Osnivač WikiLeaksa Julian Assange danas je rekao kako neće oprostiti ni zaboraviti onima koji stoje iza dugotrajne švedske istrage o silovanju uperene prema njemu, za koju je istaknuo da je spriječila da provodi vrijeme sa svojom djecom dok odrastaju.

Assange je u lipnju 2012. potražio utočište u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu kako bi izbjegao izručenje Švedskoj zbog optužbi o silovanju, koje je odbacio.

Assange je tada strahovao da bi ga Švedska izručila Sjedinjenim Državama koje ga traže zbog objavljivanja povjerljivih vojnih i diplomatskih dokumenata na internetskoj stranici WikiLeaks.

Podsjetimo, Švedska je danas obustavila tu istragu. Glavna švedska tužiteljica u Stockholmu Marianne Ny rekla je da je odlučila obustaviti istragu protiv Juliana Assangea zbog optužbe za silovanje i zatražila povlačenje europskog uhidbenog naloga koji on pokušava poništiti od 2010., navodi agencija France Presse.

Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget.