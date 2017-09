Povodom obilježavanja 25-te godišnjice ulaska Hrvatske u Ujedinjene narode premijer Andrej Plenković na prijamu u New Yorku istaknuo je u srijedu kako je to velika obljetnica, a 22. svibnja 1992. simbolizirao je završetak dugotrajnog nastojanja hrvatske države kako bismo dobili međunarodno priznanje te da možda za nekoga 25 godina nije puno, ali kako je to za nas bio generacijski poduhvat.

Premijer je dodao da kad god pomislimo da smo suočeni sa teškim pitanjima na političkom planu u pogledu vlade, parlamenta, koalicija, uvijek se treba sjetiti koliko je tada bilo teško, kad je Hrvatska bila žrtva agresije, kad je više od četvrtine teritorija bilo okupirano i kad smo živjeli u doba neizvjesnosti.

"UN nam je pomogao da postanemo ono što smo danas – mlada nacija u pogledu subjekta međunarodnog prava, no isto tako stara i ponosna nacija koja pridonosi međunarodnom miru, sigurnosti, suradnji, globalnim i europskim naporima, našem bližem susjedstvu gdje pružamo našu pomoć u iskustvu i uspostavi bliskih susjedskih odnosa i sa onima s kojima smo prije 25 godina imali drugačija gledišta. Uspjeli smo izgraditi naše institucije, ojačati demokraciju i sada smo usredotočeni na naše gospodarstvo i gospodarski rast", zaključio je premijer.

Plenković je u srijedu navečer u New Yorku održao prijam na koji su stigli mnogi ugledni američki Hrvati, no i visoki dužnosnici poput predsjednika Opće skupštine UN-a Miroslava Lajčaka i europskog povjerenika za proširenje Johannesa Hahna. Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić posebice je pak zahvalila svim hrvatskim djelatnicima u mirovnim misijama UN-a."Naše članstvo u navažnijim međunarodnim organizacijama počevši od UN-a, Europske unije i NATO-u potvrda je naših napora koji dokazuju da je priča naše zemlje uspješna", rekla je ministrica.

Na 25-oj obljetnici Hrvatskoj je čestitao i predsjednik Opće skupštine UN-a, slovački diplomat Miroslav Lajčak. "25 godina možda nije puno, no hrvatsko sudjelovanje u UN-ovim aktivnostima je značajno. Bili ste u Vijeću sigurnosti, predsjedali ste gospodarsko-socijalnim vijećem, bili ste u komisiji za izgradnju mira, danas ste članica Vijeća za ljudska prava. Radujem se suradnji s vama i nastavku aktivnosti unutar UN-a", istaknuo je Lajčak.

Proslavi se pridružio i europski povjerenik za proširenje Johannes Hahn koji je rekao kako je Hrvatska priznata i važna članica međunarodne zajednice. "Mi smo i više nego sretni da ste u Europskoj uniji i možete puno pridonijeti daljem razvoju regije zapadnog Balkana, računamo na to jer ste model koji pokazuje kako to može izgledati i zato sam uvjeren da ćete odigrati svoju ulogu. Nadam se da će idućih 25 godina biti najmanje isto tako uspješne kao i prošlih 25", poručio je u čestitki Hahn.

Premijer Plenković je prethodno održao i predavanje na sveučilištu Columbia gdje je okupljenim studentima govorio o hrvatskim pogledima na Europsku uniju, te među ostalim istaknuo kako su sljedeći ciljevi ulazak u zonu Šengena i u eurozonu. Za nekoliko tjedana pokrenut će se zajedno s Hrvatskom narodnom bankom i kampanja za ulazak u eurozonu, pa bi do 2020-te trebali postati dijelom europskog tečajnog mehanizma, a nekoliko godina kasnije i punopravna članica, najavio je. Premijer je govorio i o situaciji nakon Brexita, o populizmu, te nastojanjima da Europska unija postane što jača globalna sila. (Hina)