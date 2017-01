Trumpov govor dočekan je s velikim pljeskom na inauguracijskom prostoru, no njegov govor će se sigurno još danima analizirati. Ono što se dalo iščitati jest jedan novi smjer suverenističke američke politike koju Trump kani trasirati.

On je dosta govorio o zemljama koje su oduzimale radna mjesta Americi, koje su utjecale na propast američke industrije te je pritom dominantno mislio na Kinu, prema kojoj još uvijek ima jako oštru retoriku.

Demokrati i njihovo biračko tijelo nikako se ne mire s dolaskom Donalda Trumpa na vlast. To su danas pokazali prosvjedima, a pokazivat će na isti način i tijekom čitavog vikenda pred nama.

Sve ovisi o samom Trumpu

Sve to ovisit će o samom Trumpu. On je već danas dao naznačiti u inauguracijskom govoru rečenicom: "Bili mi bijeli, bilo žuti ili crni, naša krv je ista, naša krv je crvena". On je time htio poručiti da nije nikakav rasist. Kampanja je bila jedno, a predsjednički mandat je nešto drugo.

Vidim da se u svjetskim medijima Donald Trump dosta uspoređuje s Ronaldom Reaganom i predsjednikom Nixonom, jedinim američkim predsjednikom koji je zbog afere Watergate bio prisiljen podnijeti ostavku. Mislim da se to ne može uspoređivati. Predsjednici iz vremena Hladnog rata i predsjednik iz 2017. godine. Između ostalog, predsjednik Reagan je imao puno konzervativniju i puno oštriju retoriku od Donalda Trumpa te je za vrijeme njegovog mandata pao i Berlinski zid.

Trump u Ovalni ured ulazi bez potvrđenog tima i treba ostvariti svoju krilaticu iz kampanje - da učini Ameriku ponovno velikom. Pitanja koja se nameću su - koji će biti njegovi prvi potezi i ono što je važno za nas, što Hrvatska može očekivati od Trumpa.

U Ovalni ured s 13 nepotvrđenih ministara

Kongres će potvrditi Trumpov tim u narednim danima, no doista, on je specifičan po tome što ulazi u Ovalni ured s nepotvrđenih 13 ministara u svojoj vladi. Kongres je u petak potvrdio generala Matthisa na čelu Pentagona i generala Kellyja na čelu sektora domovinske sigurnosti.

Mislim da je ključna pogreška bila, odnosno taj zrakoprazni prostor koji je nastao unutar njegovog tima, smjena njegovog šefa zbog skandala u New Jerseyju.

Ono što možemo očekivati jest ponajprije, da kad se sve promijeni, da Donald Trump konsolidira obavještajnu zajednicu. To sam već rekla i ponovit ću, gospodin Pompeo, ukoliko bude potvrđen tu će biti ključna spona povratka povjerenja predsjednika u obavještajnu zajednicu.

Politika kontinuiteta prema Hrvatskoj

Što se Hrvatske tiče, mislim da možemo očekivati politiku kontinuiteta. Ona mora po meni, dominantno se baviti s BiH, statusom Hrvata u BiH, koji je jamac naše stabilnosti.

Skori odlazak premijera Andreja Plenkovića u Izrael gospodinu Benjaminu Netanyahuu, u tom smislu, iščitavam kao vrlo važan korak, jer Netanyahu ima izvanredne kontakte i s Trumpom i s republikanskom administracijom.

Što se tiče regije, prije svega u odnosu s Rusijom, danas će biti prvi test. Američki Kongres bi u petak dvotrećinskom većinom trebao, odnosno možda i ne trebao ratificirati Crnogorski protokol o pristupu Crne Gore NATO savezu. Iz toga ćemo moći puno toga iščitati, prije svega o odnosima Amerike prema Rusiji.