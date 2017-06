Na glavnom željezničkom kolodvoru u Amsterdamu oko 21 sat po lokalnom vremenu došlo je do incidenta koji se, za sada, ne povezuje s terorizmom.

Najmanje osam osoba je ozlijeđeno nakon što se jedan muškarac automobilom zaletio u pješake. On je uhićen i trenutno se nalazi na ispitivanju u policiji.

Automobil je bio parkiran na mjestu gdje nije dozvoljeno parkiranje, pa je muškarac pokušao pobjeći kada mu je pristupila policija. Pritom je "pokosio" nekoliko pješaka, a potom se zabio u betonsku barijeru. Policajci su ga izvukli iz automobila prije nego je uspio pobjeći.

Policija je izvijestila kako su dvije osobe prevezene u bolnicu, dok je ostalima pomoć pružena na licu mjesta.

Na Twitteru stanovnici Amsterdama upozoravaju da ne treba širiti paniku, jer se ništa "veliko" ne događa.

