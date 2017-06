Američki marinci sudjelovali su u vježbi masovnog iskrcavanja na baltičku obalu, a sama vježba uvelike je podsjećala na čuvenu operaciju "Dan D" iz Drugog svjetskog rata.

Vježba američkih marinaca odvijala se u sklopu godišnje NATO vježbe BALTOPS, u kojoj sudjeluje oko 6000 vojnika i koja traje u periodu između 1. i 16. lipnja.

Sama vježba na kojoj su sudjelovali američki marinci, odvijala se na jednoj latvijskoj plaži, a glavni cilj vježbe bio je projicirati NATO silu s mora, kao odgovor sve većoj prijetnji Rusije prema baltičkoj regiji, prenosi Business Insider.

"Ono što želimo napraviti jest uvježbati i pokazati sposobnost kontrole mora i projiciranja moći na moru i s mora", pojasnjio je američki admiral Christopher Grady, zapovjednik združenih pomorskih snaga za Europu.

Američki marinci iskrcali su se na plažu u latviji s ratnog transportnog broda USS Arlington. Znakovito je da je vježba provedena na 73. obljetnicu iskrcavanja u Normandiji tijekom Drugog svjetskog rata, poznatijoj kao Dan D. Bila je to ujedno i najveća pomorska invazija u povijesti ratovanja.

BALTOPS je vježba koja se godišnje provodi još od 1972. godine, ali ove godine se odvija u vrijeme kad su tenzije između NATO saveza i Rusije na najvećoj razini od kraja Hladnog rata. Neprekidan sukob na istoku Ukrajine i ruska agresivna retorikazabrinula je i zemlje balkanske regije, koje se pribojavaju da bi mogle biti iduće na ruskom meniju.

"Oni se nasmrt boje Rusije. Vrlo su otvoreni oko toga. Prijeko im je potrebno naše vodstvo", istaknuo je još u siječnju general Raymond Thomas, šef američkog Zapovjedništva za specijalne operacije.

Korporacija RAND procjenjuje da bi ruske snage mogle doći do prijestolnica Estonije i Latvije u manje od 60 sati, čak i uz najavu tjedan dana unaprijed. NATO zbog toga rotira svoje snage kroz čitavu baltičku regiju, no iz RAND-a vjeruju da to ne bi bilo dovoljno za zaustavljanje ruskog prodora na Baltik.

"Tako brz poraz ostavio bi NATO-u ograničen niz mogućnosti i sve bi bile loše", stoji u izvještaju navedene korporacije.