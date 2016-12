Aleksandar Vučić kazao je da će Srbija dobiti "deset strahovito moćnih letjelica, uvjerljivo najmoćnijih na Balkanu".



"Mnogi drugi susjedi koji pripadaju EU-u i NATO-u nemaju tako moćne letjelice", rekao je Vučić.



Dodao je da poštuje sve koji govore o "kantama" i da nema problem s tim, ali da bi volio vidjeti "te njihove avione koji su bolji".



"Koji su to avioni u regiji bolji? Nitko mi to ne zna reći i nitko ne smatra da su 'Gripeni' bolji jer je 'MiG 29' najbolji avion u bliskoj borbi", smatra Vučić koji je naveo da je njegov posao da se brine za sigurnost Srbije. Avione su dobili od Rusije, a rakete zrak-zrak i zrak-zemlja Srbija će, kazao je Vučić, platiti sama.



"Hoćete li da dočekamo bilo što nespremni kao što smo ranije bili, da se busamo u prsa, a da poslije gubimo sve što stignemo, ili da budemo uvijek odmjereni, ali da gledamo kako da zaštitimo granice, sela, mostove? Danas Srbija to može", rekao je Vučić.



"Zaštitit ćemo naše nebo, nitko se neće lako odlučiti napasti Srbiju", naveo je srbijanski premijer i dodao da Srbija nema namjeru voditi ofenzivne ratove.



Ali je istaknuo da se više nikad neće ponoviti "Bljesak" i "Oluja".



"Srpski narod neće doživjeti sudbinu kakvu je doživljavao 1995. i 1999. godine. Mnogo smo naučili iz vlastitih grešaka," poručio je Vučić za Dnevnik RTS-a.