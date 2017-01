Nakon najava Sjeverne Koreje da je blizu testiranja intekontinentalnog projektila, Donald Trump samo je hladno odgovorio kako Kim Jong Un taj projektil neće koristiti, a analitičari CNN-a kažu da će novoizabrani američki predsjednik odnose sa Sjevernom Korejom rješavati na jedan od četiri načina.

1. Preko veza s Kinom

Od kada je izabran za predsjednika, Trump je dva puta u tom kontekstu spomenuo Kinu - sjevernokorejskog ekonomskog suradnika i jedinog pravog saveznika. Međutim, analitičari kažu da Kina nema čarobni štapić te koliko nije voljna (u korist SAD-a), toliko nije ni u mogućnosti utjecati na svog susjeda.

2. Veće sankcije

Trump bi mogao izvršiti pritisak na Kinu da strože provodi već postojeće sankcije, ali ne postoji dokaz da sankcije uopće djeluju na donošenje odluka u Sjevernoj Koreji.

''Ne vidim da bi Sjeverna Koreja omekšala svoju poziciju. Oni nuklerani program vide kao nešto što je apsolutno krucijalno za opstanak države. Samo onda kada ga ostvare, usmjerit će resurse u ekonomiju'', smatra Tong Zhao, suradnik u Centru za globalnu politiku u Pekingu.

3. Pokretanje vojne akcije

Još uvijek je upitno koliki vojni rizik predstavlja Sjeverna Koreja. Do sada nisu razvili sustav koji bi bio u mogućnosti imati domet izvan Azije, ali ostaje činjenica da je to jedina zemlja na planeti koja testira nuklearno oružje u 21. stoljeću i to znači da je veoma riskantno bilo kakvim vojnim naporom ukloniti režim Kim Jong Un-a.

''Sjevernu Koreju je teško kazniti, jer ima vrlo malo toga za izgubiti. S Iranom se razlikuje, jer je Iran ekonomski bio integriran u Europi, postojala je srednja klasa na koju smo mogli utjecati'', rekao je John Delury, profesor na Kineskom sveučilištu u Seulu.

4. Razgovor s Kimom

Tijekom kampanje, Trump je na njemu svojstven način rekao kako bi mogao ugostiti Kim Jong Un-a. ''Što do vraga nije u redu s razgovorom?'', kazao je u lipnju.

I Zhao i Delury slažu se da bi razgovor bio jedina opcija ako Trump želi napredovati u odnosu sa Sjevernom Korejom. Međutim, to bi kod američke javnosti imalo lošu sliku, smatra Delury. ''Mogu zamisliti Trumpa u Pjongjangu, na način na koji ondje ne mogu zamisliti Hillary Clinton'', rekao je Delury.

Zhao pak ističe da se Sjeverna Koreja suzdržala od provokacija još od listopada i čini se da bi bili voljni ući u razgovor s Trumpovom administracijom. "Time bi Trump potencijalno bio američki predsjednik koji je spriječio Sjevernu Koreju da napadne SAD nuklearnim oružjem'', zaključuje Zhao.