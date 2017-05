Znanstvenik Ivan Đikić govorit će na konfrenciji "Stop plagiranju u Hrvatskoj".

9:44 - Damir Bakić, profesor i zanstvenik, jedan od pokretača peticije "Stop plagiranju u Hrvatskoj" kazao je na početku konferencije da s plagijatima nema i ne smije biti kompromisa.

"To je slično krivotvorenju novčanica u jednoj dimenziji. Niti u jednom financijskom sustavu se s tim prekršajem ne rade kompromisi i ne relativizira se. sankcije se ne mogu izbjeći. Čvrsto se zalažemo za stop plagiranju. Plagiranje u znanosti je apsolutno suprotno temeljima na kojima počiva znanost. Etička dimenzija je vrlo bitna. To kako se društvo postavljamo oprema plagiranju je poruka našoj djeci i studentima - zato mislim da je ta etička dimenzija iznad svih imuniteta. do nas samih je kako ćemo se odnositi prema tom problemu", kazao je Bakić.

Osim Ivana Đikića, profesora i znanstvenika sa Goethe Universitäta u Frankfurtu u Njemačkoj, koji je zbog slučaja plagiranja ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića odlučio napustiti Hrvatsku, na konfrenciji će sudjelovati i Vesnica Garašić, docentica i znanstvenica i Damir Bakić, profesor i znanstvenik, oboje sa Sveučilišta u Zagrebu.

Peticiju, pokrenutu u povodu afera vezanih s osobama na visokim javnim funkcijama, dosad je na inicijativu profesora, znanstvenika, učitelja, liječnika i studenata potpisalo gotovo 11,5 tisuća osoba. Na konferenciji za novinare bit će riječi, kako je najavljenio, o razlozima njezinog pokretanja, odazivu na potpisivanje i zahtjevima upućenima Vladi i Saboru