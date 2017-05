Ima li razlike u proizvodima kod nas i u zapadnoj Europi, pokazat će rezultati istraživanja. Na to jesu li proizvodi lošije kvalitete, upozoravali su i neki od naših europarlamentaraca.

Posljednja u nizu, na ispitivanju je bila čokolada. Zajedno s kušačima koji kroz različite testove pokušaju otkriti eventualne razlike, bila je i ekipa NoveTV.

Iskusna nepca utvrdit će ima li razlike u boji, okusu, mirisu i teksturi čokolade, one kupljene u Hrvatskoj i one u Njemačkoj. „Problem je primjerice kod čokolade posebice ove čokolade koje se ocjenjuju što su dosta slatke same po sebi tako da vi kad trebate usporediti između tri uzorka sva su ista, jedan je različit onda upravo taj osjet slatkoće dosta dominira i onda je teže kod čokolade, nego kod drugih proizvoda“, kaže Draženka Komes sa zagrebačkog Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Nekoliko testova

Tridesetak iskusnih kušača, samo su mali dio lanca koji utvrđuje eventualne razlike. Testova je nekoliko. „Test u trokutu, da bi utvrdili ima li ili nema razlike između dva proizvoda i onda će koristiti test poređenja u paru gdje će reći ako ima razlike koje je to svojstvo po kojima se ta dva proizvoda razliku i koji je oblik intenzivniji“, kaže Nada Vahčić, sa PBF-a.

Ništa se ne prepušta slučaju

Ništa se ne prepušta slučaju, ima li razlike, utvrđivat će se i u laboratoriju.

I dok znanstvenici pokušavaju dokazati razlike, potrošači su i više nego sigurni da razlika postoji.

Je li to uistinu tako, pokazat će rezultati cjelokupnog istraživanja, koji bi trebali biti gotovi za manje od mjesec dana.

Mislite li da su proizvodi namijenjeni hrvatskom tržištu manje kvalitetni od onih u Njemačkoj? Da, apsolutno

Ne, iste su kvalitete Prikaži rezultate Povratak Ukupno

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr