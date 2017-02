Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci te obrnuto, zbog zimskih uvjeta i vjetra, javlja HAK.

HAK poziva vozače na pojačan oprez na riječkoj obilaznici između odmorišta "Vrata Jadrana" i čvora Diračje, zbog vozila koje se prema dojavi kreće u suprotnom smjeru.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog vjetra, dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila. Obilazak za ostale skupine vozila (osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama zbog zimskih uvjeta) je državnim cestama preko Gračaca i Obrovca-DC27 i DC50.

Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica;

DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; dionica Jadranske magistrale (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene.

Na autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika te na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Na dionici autoceste A1 između čvora Šestanovac i odmorišta Rašćane povremeno pada slab snijeg, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Magla smanjuje vidljivost u središnjoj Hrvatskoj i Lici, a ima je i na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca te kod tunela Mala Kapela.

Postupni prestanak oborina i razvedravanje

Postupni prestanak oborine i djelomično razvedravanje očekuje se već tijekom jutra na sjevernom Jadranu i u zapadnoj unutrašnjosti, a potom i u ostalim krajevima. Poslijepodne sunčana razdoblja. Jedino će se na jugu zemlje do večeri zadržati oblačno uz mjestimičnu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, prognozira za danasDržavni hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni,u gorju s jakim udarima, a u Slavoniji sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena, na sjevernom dijelu jaka i na udare olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 5 do 10, u gorju niža, od 2 do 6, a na Jadranu od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva. Navečer zahladnjenje, osobito u unutrašnjosti.