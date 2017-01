Od prvoga veljače ZET će, uz postojeću voznu kartu od 10 kuna i trajanja 90 minuta, uvesti i polusatnu kartu po cijeni od četiri kune, najavi je gradonačelnik Milan Bandić na Radio Sljemenu.

"Želimo da građani mogu izabrati. Oni, koji se kraće voze, do 30 minuta, plate 4 kune, a oni, koji se voze do 90 minuta, plate 10 kuna. Ako budemo vidjeli iz medija dato građani, u pravilu, prihvaćaju, od 1.veljače će to vrijediti. Ako ne prihvate, ostat će po starom, ali ja vjerujem da će prihvatiti jer to ide njima u prilog, posebno ljudima iz centra grada i onima koji dođu u Zagreb, a voze se stanicu, dvije ili tri", kazao je gradonačelnik Bandić za Radio Sljeme.

U ZET-u su za Dnevnik.hr poručili kako intenzivno rade na uvođenju polusatne karte te će o svemu uskoro obavijestiti javnost.