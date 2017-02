Gost Dnevnika Nove TV bio je Željko Reiner, HDZ-ov potpredsjednik Hrvatskog sabora.

Na čemu temeljite optimizam da ćete imati dovoljno glasova da ministar Barišić ostane u Vladi?

Nije na nama da imamo dovoljan broj glasova, nego je na oporbi da ga pokuša srušiti. Međutim, potpuno je izvjesno iz ove diskusije da su to napravili na potpuno krivi način jer ga optužuju za nešto što je razvidno da on nije učinio. Neprestanim ponavljanjem da je on nešto prepisao, plagirao, da je plagijator i tako dalje, što u zadnjih dva do tri tjedna puni sve medije i neprestano to iznova ponavljaju, danas nisu bili u stanju pokazati niti jedan dio teksta koji je on stvarno plagirao. Jasno je da nije plagirao ništa.

Brine li vas suzdržanost Mosta? Oni se još nisu izjasnili. Čini se kao da nešto kalkuliraju.

Most ima sastanak Kluba i donijet će svoju odluku potpuno neovisno od nas.

Što ako oni budu na suprotnim stranama od vas? Dovodi li to vlast u krizu?

Ne bih rekao, ni u kom slučaju. Oni imaju specifičnu strukturu gdje pojedinci imaju svoja mišljenja i to treba respektirati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr