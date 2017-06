Split u nedjelju bira hoće li susjeda ili čovjeka iz Zagreba, poručio je u petak kandidat HGS-a za splitskog gradonačelnika Željko Kerum, koji je Splićane pozvao da u drugom krugu izbora glasuju za njega, odnosno odluče hoće li "radnika ili neradnika, prihod ili rashod, praksu ili teoriju".

Željko Kerum je na konferenciji za novinare prozvao HDZ i njihova gradonačelničkog kandidata Andru Krstulovića Oparu da su se u kampanji služili "nemoralnim, nečasnim i prljavim" aktivnostima, a Splićane je pozvao da glasuju za njega kao "splitskog kandidata", a ne za "zagrebačkog".



"Nakon prvog kruga protivnička strana je rekla da će sve napraviti da dobiju Split i upravo su to i radili. Radnje koje su radili u ovih 15 dana niti su moralne, niti časne, a iznad svega su prljave. Iscrpili su sve mogućnosti svog utjecaja, svoje snage kao velike stranke, kako nagovarati ljude da ispadnu dvolični i licemjerni", izjavio je Kerum.



HDZ-u je poručio kako na silu ništa ne može dobiti, te da će se u nedjelju vidjeti hoće li izbore dobiti "splitski ili zagrebački kandidat", kako je nazvao Krstulovića Oparu jer je, kako je rekao, u svakom trenutku njegovih obraćanja i intervjua vidi "jasnu vertikalu Zagreb". Naglasio je kako Splićani imaju želje i volje, inata i dišpeta, srca i duše da sami vode Split i da ga neće voditi Zagreb.



Podsjetio je kako je u prvom izbornom krugu ostvario prednost od 4 posto u odnosu na Oparu, da i danas ankete govore da je razlika ista, odnosno nešto veća u njegovu korist. "Uz svu HDZ- ovu angažiranost, želju i silu, protivnici nisu učinili nešto kvalitetno da bi građane nagovorili da glasuju za njih", istaknuo je. Za video potporu koju je Andri Krstuloviću Opari dao bivši izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Miroslav Ćiro Blažević rekao je kako je iz nje vidljivo da je "Ćiro ucijenjen", da njegovi protivnici povlače "očajničke poteze".

Upitan hoće li podržavati HDZ- ovu vlast u gradu, Kerum je odgovorio da je uvijek bio za sve ono što je u interesu Splita, da će koalirati s 35 gradskih vijećnika, ali je sigurno da s Androm Krstulovićem Oparom "neće ne samo koalirati, već i razgovarati". "Ne daj Bože da taj čovjek bude gradonačelnik Splita. On je najgora opcija za grad. Ljudi ne znaju o kakvoj se lošoj osobi radi. Čovjek je iskompromitiran od A do Ž. Ima ulogu glumca. On mene konstantno na svim sučeljavanjima gleda u facu i provocira", poručio je Kerum. (Hina)