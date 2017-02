Voditelj Vladina pregovaračkog tima ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić izvijestio je nakon sastanka da su razgovarali o protokolu o pregovaranju i kako je sa sindikalnom stranom "usuglašeno da se u idućih nekoliko dana definiraju njegove ključne točke" te da je nastavak razgovora, to jest pregovora o temeljnome kolektivnom ugovoru određen za sedam dana, 21. veljače.

Dogovoreno je i da se pregovori vode u ministarstvu, a u idućem terminu u Matici hrvatskih sindikata, rekao je Ćorić i ocijenio da su "udareni temelji konstruktivnom razgovoru" i onome što ih očekuje u vezi sa što skorijim postizanjem dogovora o temeljnome kolektivnom ugovoru. "Postoji vrijeme za dogovor ako se usuglasimo o svim pitanjima koja muče jednu, odnosno drugu stranu i u tom kontekstu ne vidim razlog da se ne bismo dogovorili o temeljnome kolektivnom ugovoru", istaknuo je ministar.

Ćorić: "Ključne točke sljedeći tjedan"

Na pitanje hoće li Vlada pristati na sindikalni zahtjev za zadržavanje stečenih prava, Ćorić je odgovorio da će se idući tjedan definirati ključne točke sporazuma i o njima razgovarati te da tome pristupaju u dobroj vjeri i žele konstruktivan dijalog, a istaknuo je kako vjeruje da će postići dogovor koji će rezultirati potpisivanjem temeljnoga kolektivnog ugovora.

Također je rekao kako mu nije poznata sindikalna pozicija kako ne žele odustati od stečenih prava te je poručio da će sa sindikalnom stranom utvrditi eventualne točke prijepora. Ono što zanima Vladinu stranu jest usklađivanje pojedinih odredaba sadašnjega kolektivnog ugovora u produljenoj primjeni s novim Zakonom o radu koji je u međuvremenu stupio na snagu i Zakonom o zaštiti na radu, i postoji sigurno potreba za usklađivanjem, rekao je.

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić rekao je kako su tražili da se odgovori kako će se riješiti "cajtnot" za koji je odgovorno Vladino povjerenstvo za reprezentativnost te da su ponudili nekoliko prijedloga. "U tom kontekstu nama se priča o protokolu nije uklapala, nemamo ništa protiv, no htjeli smo ubrzati kroz neku radnu skupinu, ali nije prošlo. Na idućem sastanku ćemo vjerojatno pregovarati o tome kako ćemo voditi pregovore, a vrijeme curi", upozorio je Ribić i dodao kako ne misli da je to najsretnije rješenje.

"Tražili smo objašnjenje zašto je Vlada donijela zaključak da pregovori o granskim kolektivnim ugovorima ne mogu početi dok se ne završi temeljni kolektivni ugovor, pa nam je rečeno da će se taj zaključak revidirati i da će paralelno krenuti i pregovori o granskim zajedno s pregovorima o temeljnome kolektivnom ugovoru", rekao je Ribić.

"Jako složeni dokument"

Dodao je kako su ih zanimale i plaće za razdoblje od 2018. do 2020., hoće li se i o njima pregovarati i što je s dugom za osnovicu plaća prema sporazumu iz 2009. te kako su sigurni da je to zasebno priča, no na ta pitanja nisu dobili odgovor i rečeno im je da će to vidjeti u sadržaju pregovaračkog protokola.

"Temeljni kolektivni ugovor je jako složen dokument, ima stotinjak raznih odredaba, od materijalnih do proceduralnih, i nisam siguran da je to moguće riješiti do 12. ožujka, osim privremenim ugovorom dok se pregovori kvalitetno ne provedu", rekao je Ribić.

"Razgovor je bio racionalan, no osjetna je neka vrsta uvrijeđenosti i nepovjerenja s druge strane", ocijenio je Ribić i dodao kako je "sastanak bio dobar", no strahuje što će biti dalje.