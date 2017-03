Božo Petrov, predsjednik Sabora, opet je trenirao strogoću na zastupnicima oporbe kojima nije dao govoriti o aferi "Dnevnice" koja trese Markov trg. No, šef desne strane Markova trga inzistirao je da se poštuje dnevni red na kojem je bio - Zakon o lovištima.

Uzalud je oporba ukazivala Boži Petrovu da je afera "Dnevnice" ono što zanima hrvatsku javnost a ne, primjerice, proširivanje razdoblja zabrane lova pernate divljači u svim stadijima razmnožavanja.



"Grandiozno! Ovaj zakon će, kao što vidite, promijeniti hrvatsku povijest! Je li ovo tema koja zanima hrvatsku javnost?", upitao je Branimir Bunjac iz Živog zida predbacivši Petrovu kako je to "odgovornost onih koji sastavljaju dnevni red". SDP-ovac Nenad Stazić je kazao kako je zakonodavac "propustio propisati lovostaj na političku divljač".



"Ovim se zakonom štiti pernata divljač, ali se ne štiti Pernar. Ne štiti se naš Saucha", poručio je Stazić.



Prijetnje Bože Petrova zastupnicima da će biti oštriji ako se ne budu držali teme, urodile su plodom pa je nepopustljivi šef Sabora, poznat po dijeljenju opomena, odnio pobjedu ovaj put.



Ali s pravom, smatra politički analitičar Žarko Puhovski, koji inače baš i nema visoko mišljenje o tome kako Petrov vodi saborske sjednice.



"U ovom trenutku Petrov ima pravo jer se radi o istrazi koja traje. Meni se čini potpuno nepotrebnim da Sabor sudjeluje u raspravi o istrazi koja je u tijeku. Svi pričaju o diobi vlasti, a Sabor bi se stalno htio miješati u postupke koji još traju. Na jedan elegantan način Sabor se riješio Sauche, a sada ispada da stvar s njim i nije tako čista. Već su jednom bili, da tako kažemo, na krivoj strani, no tada se moralo raspravljati jer se radilo o ukidanju Sauchinog imuniteta. Sada to nije na dnevnom redu i Petrov je po mojem mišljenju potpuno u pravu. Dodatni argument je i da Most nije zainteresiran za ovu temu pa je Božu Petrova lakše doživjeti kao nepristranoga", smatra Puhovski.

Petrov se popravio, ali pokazuje stranačke prioritete

I on se prisjetio nemile scene iznošenja iz sabornice Ivana Pernara iz Živog zida koji je spominjanjem Tomislava Karamarka toliko izbacio iz takta potpredsjednika Sabora, HDZ-ovca Željka Reinera, da je pozvao saborsku stražu.



Puhovski ističe kako Petrov najlošije vodi Sabor upravo kada njegovo vođenje prepušta Željku Reineru. Njih dvojica više, kaže, djeluju kao predsjednici stranačkih klubova nego parlamenta, a osim toga, uzimaju si zadaću učitelja koji će reći učenicima kakav mora biti odgovor na pitanje.



"To nije funkcija predsjednika Sabora. Reiner je najniži nivo Sabora koji smo imali od Mihanovića. A najbolje je kada Petrov sjednice prepusti 'palici' Milijana Brkića. Inače, sam Petrov se popravio, na početku je bio nespreman i nespretan, a sada se pokazalo da je usvojio neku vrstu rutine i to je dobro. No, počeo je pokazivati stranačke prioritete u svojem ponašanju. I zato bi trebalo razmišljati o tome da i predsjednik parlamenta izađe načelno iz stranke kao i predsjednik države", smatra Puhovski.



Saborski zastupnici u odnosu na nefleksibilne predsjedavajuće za slobodu govora mogu se boriti u skladu s vrlo skromnim poslovničkim mogućnostima. Jedna su stanke na početku svake sjednice, što je postala uobičajena praksa.



"Na početku svakog dana sjete se da je nešto važno o čemu hoće nešto reći, i onda nastane potpuni cirkus - ne zna se tko pije, tko plaća, pa se važne teme izgube s nevažnima. Tu bi svakako trebalo mijenjati poslovnik", zaključuje Puhovski.