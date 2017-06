Makarska već 6 mjeseci nema laboratorij za krvne pretrage, točnije, nema osobu koja bi ga vodila. Magistra medicinske biokemije, koji bi bio spreman doći i raditi u njihovu gradu, neuspješno traže još od Nove godine. Zainteresirani posao mogu dobiti odmah, a grad je spreman subvencionirati i stan.

Otkako je šefica makarskog laboratorija otišla u mirovinu, krvne pretrage obavljaju se u Splitu. U Domu zdravlja pacijenti jedino mogu izvaditi krv i čekati da nalazi stignu iz susjednog grada. Pacijenti su nezadovoljni iako mjerodavni uvjeravaju da nema razloga za brigu.

"Oni tamo izvade krv, laborant sjedne u auto i donese krv u Split. Kao što se po Splitu i Zagrebu isto radi, sakupi se krv, vadi se od 7 do 8 ujutro, u Makarskoj duže do 9. Donese se u laboratorij, analizira i preko emaila vrati liječnicima. I ja u Splitu i Makarskoj dobijemo nalaz u isto vrijeme", pojašnjava Dragomir Petric, ravnatelj Županijskog doma zdravlja.

Ministar zdravlja Milan Kujundžić tvrdi kako sustav funkcionira te kako pacijenti nisu zakinuti. Ipak, činjenica je da sada ne mogu ono što su još do prije 6 mjeseci mogli. Laboratorij je koristila i Hitna pomoć, a sada se hitni pacijenti kojima su potrebne laboratorijske pretrage šalju u više od sat vremena udaljeni Split. Dakle, dobije li vam dijete temperaturu krvna pretraga nakon 9 sati ujutro može se napraviti tek u Splitu.

Makarski laboratorij u potpunosti je obnovljen. Kažu kako od Nove godine ne mogu pronaći magistru medicinske biokemiju koja bi bila voljna raditi u Makarskoj. "Ako netko ovo čuje, tko ima licencu medicinske biokemije i spreman je doći raditi u Makarsku otvoren je poziv da se meni osobno javi i dobit će posao", poručio je Petric. A ako bude potrebno pomoći će i grad.

"Da subvencioniramo ili da pronađemo smještaj za toga magistra biokemije ukoliko nije iz Makarske", obećao je gradonačelnik Makarske, Jure Brkan.

Problem je do sad bio i to što se prema zakonu laboratorij nije mogao dati u koncesiju. Ministar Kujundžić pak tvrdi kako natječaj za koncesiju ide brzo. No, Makaranima ništa nije dovoljno brzo. Pogotovo u sezoni kada njihovom domu zdravlja i njihovoj hitnoj pomoći gravitira i na desetke tisuća turista. Dok se ne pronađe osoba koja će biti spremna voditi laboratorij, ova vrata do daljnjega će ostati zatvorena.

