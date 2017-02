Zagrebačke škole su podijeljene. Pa će u nekima svi školarci uskoro nositi iste majice, u nekima cijele odore, a u nekim školama bi se mogle vezivati i kravate. No nekim učenicima draže bi bilo da se novac, umjesto u odore, uloži u obnovu škole.



Od prvašića do četvrtašića - u školi Horvati od jeseni će se svi odijevati isto. Dizajn majica tek čekaju, no školaraci imaju svoje ideje.

Od 108 zagrebačkih škola, u njih 30 odore će se nositi u svim razredima. U 23 škole samo u nekim razredima. Nosit će ih oko 18.000 od ukupno 60.000 zagrebačkih školaraca.

"Nošenje školskih uniformi neće riješiti sve probleme, a pogotovo ne razlike među djecom, ali će pridonijeti stvaranju identiteta svake škole", kaže Biserka Matić-Roško, ravnateljica OŠ Horvati.

Uniforme stižu na račun gradskog proračuna.

"Roditelji ih ne bi plaćali, nego društvo i mislim da to nije u redu", kaže Ivanka Herak, profesorica u OŠ Jure Kaštelana (Zagreb).

U prozore umjesto u uniforme - tako bi novce radije potrošili učenici u školi Jure Kaštelana. Pa su ih odbili.

"Mislim da su bespotrebne, mogli bi se u puno drugih stvari uložit ti novci", kaže jedan od učenika iz te škole.

"Opet će se vidjeti te neke razlike među učenicima, netko će imati mobitel, netko neće'', kaže učenica 8. razreda Korina Jurić, predstavnica vijeća učenika.

''Majice izvrsne za identitet škole''

Spreman dizajn već imaju u osnovnoj školi Ivana Cankara. Na uvođenju odora rade već godinu i pol. Ovakve majice, kažu, izvrsne su za identitet škole. Pogotovo u međunarodnim razmjenama.

"Ne bi imali kompletnu odoru imali bi zimske i ljetne majice. I dogovorili smo Startasice", kaže Silvana Svetličić, ravnateljica OŠ Ivana Cankara (Zagreb).

Osim tenisica, u nekim školama su zatražili i kravate ili papuče. Negdje će se odore oblačiti samo za dan škole.



