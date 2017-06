Grad Zagreb je na svojim službenim stranicama objavio kako 30. lipnja započinju radovi sanacije tramvajskog kolosijeka u zoni raskrižja Savske ceste, Jukićeve i Vodnikove ulice. Zbog radova se uvodi posebna regulacija prometa koja će biti na snazi do 24. srpnja.

Tijekom izvođenja sanacijskih radova na tramvajskome kolosijeku u zoni raskrižja Savske ceste, Jukićeve i Vodnikove ulice, od petka 30. lipnja od 19:00 sati do ponedjeljka 24. srpnja do 4:00 sata, Savska cesta će biti zatvorena od Ulice grada Vukovara do Ulice Izidora Kršnjavoga te će kretanje vozila iz Vodnikove ulice u smjeru Savske ceste, odnosno Jukićeve ulice biti onemogućeno, dok će skretanje vozila iz Jukićeve ulice u Savsku cestu prema jugu biti moguće, objavljeno je na službenoj stranici Grada Zagreba.

Tijekom izvođenja radova prometovat će se obilaznim smjerovima:

iz smjera juga

Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Miramarska cesta – Ulica Antuna Mihanovića – Trg Marka Marulića – Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića – Trg maršala Tita

Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Ulica Florijana Andrašeca – Ulica Ivana Broza – Ulica Božidara Adžije – Ulica Izidora Kršnjavog – Trg Franklina Roosevelta

iz smjera sjevera

Trg maršala Tita – Ulica Vjekoslava Klaića – Ulica Franje Hochmanna – Ulica Vatroslava Jagića – Ulica Ivana Jukića – Savska cesta

Grafički prikaz privremenih obilaznih smjerova možete pogledati ovdje.

Tijekom radova prometovat će se prema planu privremene regulacije pa Grad Zagreb sugrađane upozorava na moguće prometne poteškoće te ih moli za strpljenje i razumjevanje.