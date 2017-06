U Zagrebu s početkom u 15:30 sati kreće javno okupljanje i kolona ''Povorke ponosa''stoga na vrijeme provjerite regulaciju prometa za uži centar koju je objavila zagrebačka policija.

Za vrijeme kretanja kolone pješaka bit će aktivna regulacija prometa prema kojoj se zatvaraju sve niže navedene ulice i trgovi. Dolazak kolone u Park Ribnjak očekuje se u 18 sati, čime završava posebna regulacija prometa.

Sudionici Povorke počet će s okupljanjem u 15 sati na Trgu Franklina Roosevelta (ispred Mimare) te će proći središnjim zagrebačkim ulicama i trgovima – Rooseveltovim trgom, Trgom maršala Tita (zapadni kolnik), Frankopanskom ulicom, Ilicom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ulicom Nikole Jurišića, Draškovićevom ulicom, Šoštarićevom ulicom do Ribnjaka – gdje će Povorka završiti javnim skupom i koncertom.

Automobilski promet

Promet će na navedenom potezu biti u potpunosti zatvoren, a na prilaznim pravcima otežan.

Vozačima se preporučuje da u vrijeme zatvaranja prometa izbjegavaju prolazak kroz uži centar grada.

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu istok – zapad su:

-Branimirova – Heinzelova – Ulica grada Vukovara – Krapinska; preporučeni pravac- Kršnjavoga – Žerjavićeva – Hatzeova – Zvonimirova; otežani pravac,- Zvonimirova – Boškovićeva – Palmotićeva – Branimirova; otežani pravac,- Vlaška – Vončinina – Voćarska – Grškovićeva – Medveščak; otežani pravac,

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu sjever - jug su:





- Tuškanac – Nazorova – Britanski trg – Ilica - Selska

- Ksaverska – Gupčeva zvijezda – Mirogojska – Bollea – Srebrnjak – Petrova – Kamaufova –

Šubićeva - Držićeva.

Tramvajski promet

Tramvajski promet na trasi kretanja se obustavlja i preusmjerava.

Okupljanje sudionika na Trgu Marka Marulića najavljeno je od 15 sati, stoga oko 15.30 sati postoji mogućnost kratkotrajnog preusmjeravanja tramvajskog prometa dijelom Savske ceste te će tramvaji zaobilaziti dionicu od Vodnikove do Frankopanske ulice.

Neposredno prije polaska povorke, od 15.50 sati, očekuje se preusmjeravanje tramvajskog prometa sa središnjeg gradskog trga na Glavni kolodvor. Pritom će tramvajske linije 4, 11 i 12 voziti obilazno preko Draškovićeve, Ulice Kneza Mislava, Trga žrtava fašizma, Zvonimirove, Šubićeve, Kvaternikovog trga i Maksimirske, a linija 14 vozit će preusmjereno Draškovićevom do Trga žrtava fašizma i nastaviti vožnju Zvonimirovom ulicom do Borongaja.

Za vrijeme preusmjeravanja tramvajske linije 14, autobusne linije 102 Britanski trg - Mihaljevac, 233 Mihaljevac - Markuševec i izvanredna autobusna linija 233A Mihaljevac - Bliznec, produžit će trasu od Mihaljevca do Kaptola, te će u povratku prometovati preko Nove vesi do Gupčeve zvijezde i nastaviti Ksaverskom cestom do Mihaljevca.

Autobusna linija 118 Trg Mažuranića - Voltino prometovat će skraćeno u vremenu od 15.30 do 16.40 i to na relaciji od Voltinog do Ulice Božidara Adžije. Autobusi će sa stajališta u zoni Adžijine i Magazinske ulice polaziti 5 minuta kasnije u odnosu na uobičajeni raspored.

Zbog nemogućnost prolaska uobičajenom trasom, turistički vlakić neće ostvariti polaske sa Trga bana Josipa Jelačića u 16 i 16.40 sati.