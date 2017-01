Veliki dio naše zemlje u petak se zabijelio, a snježni pokrivač debeo je od pet centimetara u Zagrebu do 26 na području Gospića i Ogulina. Izuzetak je Zavižan gdje snijega ima više od pola metra. Snijeg je uzrokovao i brojne probleme u prometu, a na cestama diljem zemlje su i dalje zimski uvjeti.



Zbog snijega i poledice zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru, Lici, Hrvatskom primorju, dijelu Dalmacije, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Slavoniji. U tijeku je čišćenje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije. Sljemenska cesta u Zagrebu u od 8,05 sati otvorena je za sav promet, a obavezna je zimska oprema za sve kategorije vozila, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK).

Debeli minusi uz novi snijeg

Prema prognozi meteorologa Nove TV Darija Brzoje, vrijeme danas većinom će biti oblačno, u unutrašnjosti ujutro još mjestimice sa snijegom, a na Jadranu kišom. Na sjevernom Jadranu i u zapadnim dijelovima unutrašnjosti očekuje se prestanak oborina uz postupno smanjenje naoblake, a sredinom dana i drugdje.



Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji do umjeren zapadni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren, ponegdje i jak zapadni i sjeverozapadni vjetar, a uz obalu i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 0 do 5, a na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.



Idućih dana će ponovno hladnije. U kopnenom području u nedjelju će biti uglavnom i suho, sa sunčanim razdobljima, no već od ponedjeljka počet će padati novi snijeg. Izgledno je da bi ga moglo biti cijeli tjedan, no, ne u nekim velikim količinama. Noću debeli minusi, a ni danju temperatura gotovo sigurno neće preko ništice.



I na moru će u nedjelju biti suho, no bura će pojačati i bit će hladnije. Od ponedjeljka se očekuje kiša, ali bit će mogućnosti i za susnježicu i snijeg i na Jadranu. Sve skupa, ipak, uglavnom slabo. U svakom slučaju zadržat će se burno i hladno.