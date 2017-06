Reporter Ivan Forjan i snimatelj Hrvoje Banović otisnuli su se na jedno od najdužih putovanja Hrvatskom - željezničkom linijom Osijek - Šibenik. U Dnevniku Nove TV gledajte kako je izgledala njihova vožnja.

Putovanje vlakom od Osijeka do Šibenika trajalo je 13,5 sati. ''Stigli smo na odredište u 7:30, kako i stoji u redu vožnje'', rekao je Ivan Forjan nakon ovog dugog putovanja.

Vožnja je to s tri presjedanja - u Zagrebu, Perkoviću i Oštarijama. Forjan je uspio spavati do Perkovića, a to je potkrijepio i fotografijom.

''Gužve u vlaku nije bilo'', rekao nam je jutros nakon što je stigao na svoje odredište. U Osijeku su se ukrcali jučer u 18:15 sati, a tijekom 13,5 sati vožnje stali su na 64 stanice.

Dečki zajedno imaju 40 godina. Mlade snage #HŽ prate nas na putu od Osijeka do Šibenika @DNEVNIKhr @novahr pic.twitter.com/sDth22YHI9 — Ivan Forjan (@ForjanNovaTV) June 26, 2017

U priloženom videu pogledajte kako je jučer tekao put, a kako je izgledalo cijelo putovanje i što su sve na nejmu doživjeli, možete pratiti i u informativnim emisija Nove TV.