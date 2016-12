Izgubit će od države, ali će dobiti od grada. Kad na Novu godinu PDV na ugostiteljske usluge skoči na 25 posto, vlasnik vodičkog kafića Mario Meštrov, koji radi i zimi, plaćat će dvostruko manji porez na potrošnju.

"Režije radnika su jednake kao u sezoni i bitno je teže poslovati. Jako će nam pomoći ta gradska odluka", Meštrov.

Umjesto 3 posto, vodički ugostitelji gradskoj upravi će plaćati 1 i pol posto, izuzev srpnja, kolovoza i rujna. Za prosječnog ugostitelja na godišnjoj razini to bi trebalo predstavljati olakšicu.

"Između 10.000 i 12.000 kuna", izračunao je Ivica Zanze, predsjednik Ceha ugostitelja Vodice.

Istina, puno više od toga otići će državi kroz povećanu stopu PDV-a. Iako je gradska uprava ponudila olakšanje, neki su ugostitelji uoči Nove godine - zatvorili.

"Svakako da je to pozitivna mjera za ugostitelje. No, mislim da je to samo gašenje određenih mjera, sveukupnog što se dogodilo u kontekstu cijelog PDV-a", smatra Ante Mihić, vlasnik ugostiteljskog objekta.

Kakva god bila, ušteda je ušteda, pa je smanjenje poreza na potrošnju u Vodicama odjeknulo i u drugim turističkim središtima koja nisu donijela slične odluke.

"Ugostitelji u svojim lokalnim sredinama već i vrše pritisak kako mi ne bi bili građani drugog reda, nego normalni građani, da nas doživljavaju kao partnere", kazao je Stipe Knežević, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore.

A dok država ugostiteljima podiže PDV, upravo gradovi i općine mogu donijeti niz kompenzacijskih mjera, ističe ministar turizma Gari Cappelli.

"Porez na potrošnju da se smanji. Recimo, oni lokali koji rade 12 mjeseci u godini da dobiju neke beneficije kroz terase ili poreze", predlaže ministar Cappelli.

No, proračunskih prihoda mnogi će se gradovi teško odreći. U godini kojoj će, upozoravaju ugostitelji, tražiti svaki način opstanka.

