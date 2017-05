Kako se Vlada nije očitovala o SDP-ovoj interpelaciji o radu Vlade ''radi nečinjenja Vlade u vezi s učestalom zlouporabom ustaškog pozdrava Za dom spremni'' do roka u srijedu, prekršen je Poslovnik Sabora.

Banskim dvorima rok je za to istekao u srijedu, ali ostala im je mogućnost da mišljenje o interpelaciji usvoji na jučerašnjoj sjednici. No, ni to se nije dogodilo.

Prekršen je članak Poslovnika kojim se propisuje da je ''Vlada obvezna, povodom interpelacije, dostaviti predsjedniku Sabora, najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka interpelacije, izvješće s mišljenjima i stajalištima povodom interpelacije''.

Tadašnji predsjednik Sabora Božo Petrov je ovaj dokument dostavio Vladi 2. svibnja, nakon što ga je SDP 20. travnja poslao u proceduru.

''Možda će premijer Plenković reći da ga, poput mnogih stvari, niti saborski Poslovnik ne impresionira'', komentirao je potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin, koji je autor interpelacije.

Poslovnik, kaže on, dopušta da zastupnici raspravljaju o interpelaciji premda Vlada o njoj ne da mišljenje, ali smatra da je Plenković trebao postupiti drukčije.

''Ako postoji interpelacija o radu Vlade, logično je da se Vlada o tome očituje. Naročito što u Poslovniku Sabora piše da joj je to obveza. Na našu interpelaciju vezanu za najavljenu renacionalizaciju Ine i privatizaciju HEP-a Vlada je početkom veljače dala mišljenje u propisanom roku. Čini se da je Plenkoviću "Za dom spremni" politički osjetljivija tema nego Ina'', rekao je Grbin za Novi list.