Ministar državne imovine Goran Marić uskoro bi mogao samostalno odlučivati o prodaji državne imovine vrijedne do milijun eura.

Nakon što se zbog njega u posljednji trenutak formiralo posebno Ministarstvo, a afere "Brat" i "Šogor" nisu ga ni okrznule, ministar državne imovine Goran Marić mogao bi još ojačati svoju poziciju.

Prema novom prijedlogu zakona, koji je stigao iz njegovog ministarstva, Marić samostalno odlučuje o prodaji državne imovine vrijedne do milijun eura.

Vile na Jadranu. Stanovi, zemljišta, dijelovi vojarni. Dionice, ali i jahte, automobili. Sve do 7,5 milijuna kuna u rukama jednog čovjeka.

Još veće ovlasti

Prođe li zakon, koji predlaže njegovo Ministarstvo, ministar Marić imat će još veće ovlasti.

Goran Marić nije htio pred stati pred kamere Nove TV, a iz Ministarstva kažu da je zakon tek u javnoj raspravi. No, na naš upit zašto će ministar dobiti veće ovlasti nema odgovora.

Imovinom skupljom od milijun eura, Marić ne može samostalno raspolagati, već uz suglasnost vlade. Do sada je o prodaji dionica iznad milijun kuna, odlučivalo Upravno vijeće CERP-a.

Marić mu sada želi promijeniti sastav. Ostao bi mu na čelu, ali za članove predlaže samo dužnosnike. A isključio bi i poslodavce i sindikate. Iz HUP-a, zasad, bez komentara. Sindikati su nezadovoljni.

„Borovo je u ovom trenutku jedno od najsloženijih društava koje će trebati restrukturirati, i bez poslodavaca i sindikata bilo kakvo restrukturiranje jednog Borova ili jednog Imunološkog zavoda bi bio pogrešan korak“, poručuje Mladen Novosel, predsjednik SSSH.

Može i bez javnog natječaja

Javni natječaj moći će se izbjeći, ako se, primjerice, radi o strateškoj investiciji. Posebnim odlukama, Marić određuje čak i tko procjenjuje vrijednost imovine. Čitava evidencija o imovini, s kojom raspolaže Hrvatska, javnosti neće biti dostupna, već samo njezin dio.

SDP-ov Gordan Maras tvrdi kako je zakon netransparentan.

„Ovaj zakon je preneseno na primjer - kao da pustite lisicu u kokošinjac. Mi bi trebali vjerovati da lisica, a to je HDZ u ovom trenutku neće opustošiti kokošinjac, a to je ona imovina, s kojom on upravlja“, kaže Maras.

Zakon predviđa i mogućnost ukidanja statusa javnog dobra s državnih nekretnina. Iz SDP-a upozoravaju da postoji opasnost od privatizacije cesta, voda, šuma i željeznice. No, iz Ministarstva u pisanom odgovoru podsjećaju da to brane drugi zakoni.

