Govor hrvatskog premijera Andreja Plenkovića pred Općom skupštinom UN-a, zbog kojeg je slovenski premijer odustao od sastanka na razini šefova vlada u zagrebu, kritizirala je bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

Pusić smatra da su šanse za "civilizirano rješenje" spora sa Slovenijom prije Plenkovićevog govora u UN-u bile dobre, no da je taj isti govor bio "apsolutno štetan".

"Mislim da je govor premijera Plenkovića pred Općom skupštinom UN-a bio apsolutno kontraproduktivan, nediplomatski i kompletno pogrešno intoniran i smanjio nam je šanse da na jedan civiliziran način riješimo naš prijepor sa Slovenijom. Te šanse su bile vrlo dobre, ja smatram da ih još uvijek ima, ali ovaj govor je apsolutno bio štetan. Opća skupština UN-a nije mjesto na kojem se na takav način govori, to je posao za pravu diplomaciju, tihu diplomaciju na čemu se tu trebalo raditi i ovome su nam šanse smanjene. Ja sam zaista vrlo iznenađena i razočarana s tim", rekla je Pusić.

Pusić je komentirala i odustajanje sovenskog premijera Mire Cerara od sastanka s Plenkovićem u Zagrebu, rekavši kako on nakon toga zapravo nije imao drugog izbora.

"Pokušajte se staviti u njegovu situaciju. Vrlo teško je mogao nakon takvog nastupa dalje inzistirati unutar slovenske političke situacije, gdje ga mnogi napadaju što je uopće pristao na tu vrstu razgovara. Da nije bilo tog govora, Cerar ne bi odustao. On je bio spreman izdržati taj pritisask i sudjelovati u tim razgovorima. Ovo je posao korak po korak, ali ovo je definitivno jedan korak unatrag", rekla je na kraju Pusić.

Joško Klisović, zastupnik SDP-a u Saboru, ističe kako je premijer Plenković iznio poziciju koju je dogovorio s parlamentarnim strankama i koja je bila javno komunicirana pa vjeruje da je državni vrh u Sloveniji bio upoznat s hrvatskim stajalištem.



"Ja mislim da nas takve stvari vode u krivom smjeru, da je jedini racionalni put, konstruktivni put, sastanak dvaju premijera gdje će još jedanput ponoviti pozicije na kojima stoje i pokušati naći put tako da približe te pozicije", smatra Klisović.



Bivši hrvatski šef diplomacije, HDZ-ovac Davor Ivo Stier smatra da je za izostanak dijaloga kriva histerija oko izbora u Sloveniji.



"Hrvatska je otvorena za dijalog, time šaljemo vrlo dobru poruku svim našim partnerima u međunarodnoj zajednici. Slovenija šalje suprotnu poruku, da oni nisu za rješavanje ovog spora dijalogom i mislim da je to štetno za imidž Slovenije, ali vjerujem da kada prođe ova histerija u Sloveniji, cijelo ovo vrijeme predizborno, da će sigurno doći do novog momenta i da do tog dijaloga će napokon doći", ističe Stier.