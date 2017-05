Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak i počasna predsjednica HNS-a Vesna Pusić održali su konferenciju za novinare povodom lokalnih izbora koji se održavaju u nedjelju.

Još samo danas kandidati i njihove stranke imaju priliku poslati poruku, jer sutra počinje izborna šutnja za predstojeće lokalne izbore koji će se odvijati u dva kruga - 21. svibnja i 4. lipnja. HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu glavnog grada je Anka Mrak Taritaš.

S obzirom da ankete pokazuju da se za drugi krug u Zagrebu bore Milan Bandić, Sandra Švaljek i HNS-ova kandidatkinja Mrak Taritaš, Pusić je upitana da prokomentira što ako u drugi krug umjesto njihove kandidatkinje uđe Švaljek.

''Gospođe Švaljek u drugom krugu neće biti, to je očito. Gospođa Mrak Taritaš koja je baš prava gazdarica za Zagreb, odgovorna, pametna poštena žena, krenula je s pet posto. Kad je 2015. krenula u tu ideju, ona je imala pet posto potpore i došla je do prvog ili drugog najboljeg rezultata i očito ulazi u drugi krug. Imam dovoljno povjerenja u nju, ali i u pamet svojih sugrađana da će u drugom krugu preći 50 posto. Ona će raditi zahtjevan i težak posao, ali je za to sposobna'', zaključuje Pusić.