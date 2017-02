Trailer za kratki hrvatski sci-fi film "Slice Of Life", u režiji mladog i perspektivnog Luke Hrgovića te velike pomoći njegovog prijatelja i direktora fotografije na tom filmu, Dine Juliusa, u Hrvatskoj je naišao na više nego pozitivne kritike. Njihov trailer za nadolazeći film, koji je zapravo i omaž kultnom filmu Ridleyja Scotta, Blade Runneru, nije prošao ispod radara ni u uglednim stranim medijima, gdje je isto tako pokupio izvanredne kritike.

Film, međutim, nije još u potpunosti gotov, a dečki otkrivaju za Dnevnik.hr, da će to zapravo biti film bez dijaloga, u 50-ak kadrova. Smjestiti svoj film u svemir jednog od najboljih znanstveno-fantastičnih filmova svih vremena i učiniti ga još i nijemim filmom, velik je izazov. Povrh toga, svojim znanjem i predanim pristupom, uspjeli su postići da se njihov trailer stavlja uz bok holivudskim spektakularnim trailerima, no sve to što se vidi na njemu, zapravo je stvoreno u podrumu i garaži Hrgovićeve kuće. Njihov leteći automobil, zapravo je bila prerađena olupina starog Citroëna BX, koji je u međuvremenu već odavno završio negdje na auto-otpadu.

Otkrili su nam i svoju skrivenu želju, jednu ekstra zvijezdu, koja je dala na uvjerljivosti filma, tko je njihov Vangelis te još mnoge druge stvari.

Hrgović i Julius pokrenuli su i Slice Of Life Facebook stranicu i Twitter profil, a na YouTubeu imaju i "Produkcijske dnevnike" u kojima na šaljiv način donose kadrove "iza kamera", i gdje isto tako možete vidjeti što su ti dečki posljednje tri godine radili.

No, krenimo redom, nekako od samog početka.

"Ideja za film, mislim da je nastala čak prije četiri ili pet godina i napisao ju je (priču za film) naš kolega Anton Svetić, koji je ujedno i glavni glumac u filmu. Sjećam se da je on tad jako puno gledao seriju 'Breaking Bad', koja je bila prilično aktualna u to vrijeme i svi smo bili prilično inspirirani emocijama koje je ta serija imala. Sjećam se da je on zbog toga napisao neku kratku priču o nekom dileru, koji nešto 'mulja' i slično. Kratka priča, jedno 10 do 15 minuta. Osobno sam oduvijek bio zaljubljenik u znanstveno-fantastični žanr tako da smo to odlučili spojiti jedno s drugim, ispričati tu pričicu, ali je staviti u nekakav SF svijet. Kasnije je tek došla ideja da to sve spojimo s Blade Runner svemirom", priča redatelj Hrgović.

"U samu filmsku ekipu spadamo zapravo Luka i ja. Mi zapravo obnašamo dužnost, recimo oko 100 ljudi. Tako bi bilo u studijskom filmu", kaže kroz šalu direktor fotografije Julius.

"Od prijatelja nam je definitivno pomogao Anton, koji je i naš glavni glumac te Ivica Pustički aka Dragonrage (Zmajev bijes) koji je poznati blogger i veliki filmoljubac i naša draga prijateljica, kolegica Emilia Habulin. To je to, zapravo, to je čitav 'film crew'", zaključuje Julius.

Dvojica fantazista, troje glumaca i jedan "ekstra"

Luka i Dino na filmu su radili sve tehničke stvari, a preostalih troje odradili su glumački dio. No, bilo je tu i još prijatelja u ulozi statista te jedan zanimljiv glodavac.

"Naravno da ti uvijek dođe pomoći pokoji prijatelj. Za jednu scenu morali smo čak i štakora nabaviti, s obzirom na to da su svi setovi rađeni u ovom studiju (pokazuje podrum svoje kuće uređen za snimanje), što je zapravo mjesto gdje i živim, to mi je kuća, zapravo je sve izgrađeno tu. Uvijek imamo želju što bolje prodati te setove kao pravu lokaciju pa smo mislili da ako stavimo štakora unutra, vjerojatno će gledatelji misliti da je to pravo mjesto, ako su i glodavci u tome. Čak smo i na takve detalje pazili", pojašnjava Luka.

"Mi smo ga zvali Denzel ili Black (Crni), jer on se inače zove mr. Black. Bili smo skroz fascinirani, ne znam je li prikladno reći, kako štakori zapravo imaju užasno velike testise. Znači njemu su testisi kao pola tijela veliki pa kad smo gledali od iza, onako su se vukli za njim. To je bilo kao da je iza njega još jedan mali štakor. Bili smo svi u šoku", prepričava anegdotu sa snimanja Dino.

"Ja se toga ne sjećam. Mora da sam to potisnuo", nadovezao se Luka.

Naravno, tijekom snimanja filma, niti jedna životinja nije ozlijeđena, od pauka, insekata pa do glodavaca.

Otpad spektakularnog odraza na filmskim kulisama

"Makete za filmski set, koje se pojavljuju u filmu i koje služe kao velebna pozadina, sve je isključivo sam napravio redatelj Luka Hrgović. "Modeling odjel je moj odjel i to je oduvijek moj hobi. Uvijek sam volio slagati makete i raditi kreativno s rukama, tako da mi je bio gušt i sve to napraviti. Sve su te makete u principu napravljene od smeća. Zanimljivo je da to nije ništa drugačije od načina na koji je pravi Blade Runner rađen. Oni su isto radili od svega i svačega te njihove zgrade. Čak smo pročitali da u kadru u Blade Runneru stvarno možete vidjeti sudoper kao zgradu, tako da je sve to na sličnoj razini", kaže redatelj i vrsni maketar Luka.

Njegove makete za film imaju u sebi komponente računala, veliki PVC kanister za vodu, raznorazne PVC cijevi, hladnjake za računala s ventilatorima, kondenzatore, makete autića i drugog potrošnog materijala koji bi bilo gdje drugdje završio isključivo na otpadu, no Hrgoviću je sve to poslužilo za film. Rezultat je, u konačnici i prema viđenom na traileru, više nego spektakularan.

Inspiracija vizualnim remek-djelom Blade Runnera

"Inače sam redatelj, kao i Luka, i fasciniran sam s tim vizualnim aspektom filma. Blade Runner je, jednostavno, vizualno remek-djelo. Kap prvo, Luka i ja obožavamo noć, obožavamo kišu, a Blade Runner je kišan, mokar, pun pare, smoga i jednostavno je predivan. Ima toliko tekstura. Ljudi često traže neku logiku za osvjetljenje u filmovima. Blade Runner je uopće nema. On ima tonu reflektora, svjetala koja se miču po zidovima, a kod Tyrella (ured u zgradi šefa Tyrell korporacije u filmu) smo čak vidjeli da su napravili tank sa vodom i onda su 'pucali' svjetlost u to pa se to reflektiralo po zidovima. Blade Runner je definitivno fascinantan i iz tog vizualnog aspekta. Ridley Scott je ipak vizualni vizionar, iz tog reklamnog backgrounda i on ima oko za to. Iz te vizualne perspektive, Blade Runner je neprikosnoven", kaže Dino.

Čak imaju i sličnu životnu priču kao Ridley Scott

Zanimljivo je napomenuti da Hrgović i Julius dijele sličnu karijernu priču, na što su nam oni i sami ukazali. Naime, Ridley Scott je isto tako počeo karijeru snimanjem reklama te tek u kasnijim tridesetim godinama života pronašao afirmaciju u kinematografiji. Sličnom scenariju se nadaju i protagonisti ove priče.

"Ridley Scott je takva osoba, koja svaki svijet uvijek izgradi da je hiperrealan, od Gladijatora do čak i romantičnih komedija. Zato gledatelji vjerojatno i vole gledati njegove filmove. To je uvijek i mene fasciniralo", kaže redatelj Luka.

Priča s odmakom ali unutar tog svijeta

"Naravno da je i priča Blade Runnera fantastična, ali mi smo se odmaknuli od tog u potpunosti s našom pričom, jer se nismo htjeli uloviti u klopku obrađivanja velikih tema u 15 minuta filma. Tako smo uzeli skromnu priču, ali smo zapravo htjeli ući u taj svijet koji je on izgradio. To je zapravo jedna ogromna snaga Ridleyja Scotta, ali i Blade Runnera", pojašnjava.

Julius je pojasnio i priču oko glavnog lika u njihovom filmu, što za neke može biti i spoiler ali zapravo nije, već je prije poziv da se film, jednom kad na red dođe i premijera, jednostavno pogleda kako bi čitava priča mogla imati i osobni epilog kod svakog pojedinog gledatelja.

Tragikomičan protagonist i borba sa svakodnevicom

"Uvijek postoji ta borba sa svakodnevicom. On (diler kojeg glumi Anton Svetić), što je zapravo jako dobar dio naše priče, zapravo jednostavno pokušava prestati pušiti... a ako je lik sam po sebi malo tragičan i komičan, a naš lik to jest, onda ga je duhovito gledati kako se on muči s tim, što je super, jer mu ni na profesionalnom planu ne ide dobro... i onda to sve ide prema nekakvoj lošoj kombinaciji", nadovezuje se Dino.

"Poanta je u tome kako glavni lik zapravo prestaje pušiti, a njega konstantno napadaju te reklame. Gdje god se vozi, zapravo ga stalno napadaju reklame, tako da je tu cijela ta ironija i autoironija, jer se mi bavimo snimanjem reklama", kaže Luka.

O detaljnijim odnosima Luka i Dino nisu mogli dalje govoriti, jer bi to već bio istinski "spoiler", no dali su nekako do znanja da lik dilera u filmu definitivno naginje pozitivnijoj noti, dok policajac kojeg interpretira Ivica Pustički, manje naginje pozitivnim moralnim vrijednostima.

Zašto "Slice Of Life"? Jedna velika skrivena želja...

Redatelj Luka pojasnio je zašto su film nazvali "Slice Of Life". "Još davnih dana sam otkrio taj termin, što je zapravo termin za mali žanr unutar filma, za kratku priču, za isječak iz nečijeg života. O tom i jest riječ u našem filmu pa ga možemo tako nazvati, jer to ime još nitko nije iskoristio, plus što je bilo vrlo prikladno nazvati i te imaginarne cigarete 'Slice Of Life', jer tu ima i malo ironije", kaže Hrgović.

U razgovoru s dvojicom perspektivnih hrvatskih filmskih vizionara, otkrio sam kako im je skrivena želja i napraviti takozvani cameo (kratka pojava u filmu) s Rutgerom Hauerom, glumcem koji je u originalnom Blade Runneru utjelovio kultnog zlikovca, replikanta Roya Battyja. To bi bilo doista nešto posebno, a filmu bi dalo nemjerljivu dodanu vrijednost.

Rukave ipak još treba zasukati

Slice Of Life, međutim, još uvijek nije u potpunosti dovršen, a naš redateljski dvojac i sam kaže, sad treba zasukati rukave, primiti se posla i dovršiti čitavu stvar.

"Snimili smo oko 80 posto filma i pokušavamo na Kickstarteru prikupiti neku svotu novca, koja će nam olakšati preostalo snimanje maketa. Imamo još negdje oko 20 dana snimanja. Moramo se zavući u garažu i primiti posla", kaže Dino.

Slovenski Vangelis

Želja im je i soundtrack koji će biti u filmu izdati i na vinilu. Pronašli su i svojeg "Vangelisa" u slovenskom kompozitoru Timu Žibratu. U šali su ga nazvali "slovenskim Vangelisom".

Po dovršetku filma, postavlja se pitanje gdje ga premijerno i prikazati. "To je dobro pitanje. Na umu imamo Cinestar, IMAX ili nešto takvo iz razloga što smo snimali sve u 4K rezoluciji. Premijera bi definitivno bila u Hrvatskoj", otkriva Hrgović.

Ah, ta premijera...

Naglašavaju da im je želja da se film premijerno prikaže u kinodvorani s projektorom u 4K rezoluciji. O premijernom prikazivanju izvan Hrvatske, kaže redatelj Luka, uopće nisu niti razmišljali te ističe da je logičnije da premijeru naprave u Hrvatskoj, ali ne isključuju niti mogućnost napraviti dvije ili tri premijere pa da jedna eto bude i negdje izvan Hrvatske, poput recimo Los Angelesa, gdje je originalni Blade Runner i sniman.

Troškovi za snimanje bili su poprilični dosad i Hrgović kaže da je to pitanje koje im ljudi često postavljaju, no oni su ih uspjeli pokriti iz svoje primarne djelatnosti, a to je snimanje reklama. "Svjesni smo troškova ali ne želimo o njima pričati, jer je riječ o takozvanim sindikalnim troškovima (hrana i slično)", pojašnjava Julius.

Najveći trošak otpada na vrijeme uloženo u snimanje i pripremu filma, a opremu za snimanje i ostale tehničke stvari već su imali, s obzirom na to da im je primarna djelatnost snimanje reklama. Otkrili su i još jedan zanimljiv podatak.

Angažman triput veći nego na prosječnom dugometražnom hrvatskom filmu

"Dosad smo apsolvirali negdje oko 72 dana snimanja. To je kao dva dugometražna hrvatska filma, a mi još nismo ni gotovi. Dok završimo makete, imat ćemo negdje oko 90 dana snimanja, što je kao tri hrvatska dugometražna filma, za jedan naš kratki film", pojašnjava direktor fotografije Dino.

Osim što to govori o ozbiljnom i detaljnom pristupu snimanju, nikako nije zgoreg napomenuti da dečki s Borčec Hilla nisu za svoj film zatražili niti lipe potpore od države ili institucija. To je isključivo kućni projekt i rezultat njihovog entuzijazma i ljubavi prema svemu već navedenom vezanom uz sam žanr te filmski i redateljski uzor.

U reklami je spas

Što se rada na reklamama tiče, kažu da su dosta zatrpani tim poslom, jer uz snimanje projekta poput Slice Of Life, paralelno se snimaju i po tri-četiri reklamna projekta. "Volimo reklame, jer to je svojevrsna tehnička pozadina. Tu smo puno toga naučili za Slice Of Life. Luka je, može se reći, magistrirao u postprodukciji, ja sam magistrirao u rasvjeti i režiji, tako da dugujemo puno toga reklamama. Na taj način vježbamo i 'storytelling', jer to je uvijek kontinuiran posao, baš kao i Slice Of Life", kaže Dino.

Doznajemo kako Dino i Luka nisu radili samo na filmu Slice Of Life, već paralelno rade i na još jednom filmu nazvanom "Passenger", koji će spadati u žanr misterij-triler, no to je priča za neki drugi put. Taj će film biti na engleskom i u njemu se pojavljuju čak i inozemni glumci, a scenografija je i na njemu originalna - od rekonstrukcije stare američke benzinske postaje, stare bolnice do kupnje starog Forda i slično. Otkrit ćemo samo da trailer i za taj, u osnovi isto kratki film, izlazi za dva mjeseca, kaže nam Dino.

Ključ filma

Možda jedna od ključnih informacija jest i ta da Slice Of Life neće imati dijalog, otkriva redatelj Luka. Bit će to film koji će priču pričati isključivo radnjom, kadrovima, pokretom i svim ostalim elementima koji mogu dočarati priču i radnju umjesto dijaloga. Evo i razloga zašto.

"S obzirom na to da smo Hrvati, nekako je uvijek problem s tim jezikom. Ako hoćeš da te netko vani uopće primijeti i pogleda, bilo bi najbolje da je film na engleskom. Nismo izvorni govornici, pa se to uvijek skuži, pa je to malo ruski naglasak. Razmišljali smo i zaključili da bi možda bilo najbolje da projekt bude zapravo nijemi film (što se dijaloga tiče)", pojašnjava Hrgović.

Svjestan je da je znatno drugačije snimati film s dijalogom jer je naglasak priče u filmu onda fokusiran na sam dijalog, prije nego na scenografiju. "Mi smo morali sve pokazati, akcijama, reakcijama glumaca, detaljima... moraš imati malo drugačiji pristup. Zapravo meni se to jako sviđa, meni je to super", kaže Luka.

Domaća filmska zajednica, što se domaćih jakih imena tiče, zasad nije niti čula, a još manje reagirala na Slice Of Life, iako utjecajni strani mediji itekako pišu o fenomenalnom uratku dvojice perspektivnih Hrvata.

Najava spektakla

Luki i Dini ne nedostaje ideja za nove projekte, nakon Slice Of Life i Passengera (o kojem će se tek pisati), a ne isključuju, ukoliko to mogućnosti dozvole, i snimanje dugometražnog filma.

"To nam je nekako dugoročni projekt, bit će maketa i kul vizuala. Bit će spektakl", obećava Dino.

Luka pak otkriva da je njegova želja za idući kratki film snimiti čak i western, tako da momci nisu isključivo sci-fi orijentirani.

Profit za budućnost

Rad na Slice Of LIfe, Luki i Dini bilo je ogromno pozitivno iskustvo, kažu na kraju i osjećaj je, sad kad mogu gotovo s odmakom napraviti pogled unazad, isključivo pozitivan.

"Tri godine smo bili u garaži, shvatili smo da se ljudima sviđa ono što smo prikazali i sad se skroz veselim vratiti u garažu i snimiti te makete s Lukom, jer sad znam da vani imamo nekakvu potencijalnu publiku, koja se stvarno veseli i čeka da to napravimo, cijeli film. Mislim da je to dodatni 'kick in the balls', da to napravimo kako spada. 'To man up' (Da očvrsnemo)", kaže na kraju Dino.

"Najljepša stvar u svemu tome mi je da smo zapravo naučili hrpu toga. Kad smo počeli snimati, bila je ideja, ajmo sve napravit s maketama, ali apsolutno nismo imali blage veze kako se to radi... morali smo sve iz nule napraviti. Svaki idući projekt bit će zapravo još bolji i profitirat će zbog ovog iskustva. To je super", iskren je i skroman redatelj Luka.

Poželimo im sreću, a ponajviše i puno upsjeha u daljenjem radu. Domaćoj kinematografiji definitivno je potrebna svježa i pozitivna filmska priča. Usudimo se vjerovati da će ovo biti upravo jedna takva.