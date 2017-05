Prosvjedni skup otpočet će na obljetnicu lanjskih prosvjeda, 1. lipnja, na Trgu bana Jelačića u 18 sati, a organizatori kažu da će se potom uputiti prema Glavnom kolodvoru, "kako bismo se podsjetili da zbog primata političkih interesa i privatnih interesa moćnika (...) mnogo mladih ljudi svakodnevno odlazi iz Hrvatske".

Prije nešto manje od godinu dana deseci tisuća ljudi diljem Hrvatske prosvjedovali su za bolje obrazovanje i kurikularnu reformu. Budući da otad ništa nije napravljeno po tom pitanju, a dvojbena su i recentna imenovanja u povjerenstvo koje bi trebalo odraditi ovu reformu, najavljen je veliki prosvjedni skup, koji će se održati točno na obljetnicu lanjskih prosvjeda, 1. lipnja.

Kako pišu organizatori na Facebook stranici, prosvjedna akcija će započeti na Trgu bana Jelačića u 18 sati, a nakon toga će se prosvjednici uputiti prema Glavnom kolodvoru u Zagrebu.

"Prije godinu dana, 1.6.2016. godine, 50.000 ljudi izašlo je na ulice za obrazovanje pod motom 'Hrvatska može bolje'. To nije bila 'fešta', to nije bilo 'čekanje tramvaja'. Bilo je to zalaganje za reformu obrazovanja.

Svatko tko razmišlja dulje od četiri godine unaprijed zna da vrijedi ulagati u obrazovanje. Kvalitetno obrazovanje izgrađuje ljude koji iniciraju promjene, pokreću poslove, grade demokratsko i solidarno društvo. Neispunjavanjem zahtjeva za obrazovnom reformom utemeljenoj na stručnosti nije izgubljena samo jedna godina nego i jedna generacija učenica i učenika.

Akcija će završiti na Glavnom kolodvoru u Zagrebu kako bismo se podsjetili da zbog primata političkih interesa i privatnih interesa moćnika koji ne odgovaraju na potrebe ljudi i ne slušaju konstruktivne prijedloge struke za bolje obrazovanje i bolji život, mnogo mladih ljudi svakodnevno odlazi iz Hrvatske", ističu organizatori. Više možete pogledati na FB stranici ovog događaja.