"Tisuću petsto mještana podnijelo je kaznenu prijavu protiv države. No, i tri godine kasnije nema odgovora iz državnog odvjetništva." Prijava nije odbačena, ali ni prihvaćena.

Prije tri godine Hrvatska se digla na noge kako bi pomogla unesrećenima u velikoj poplavi. U međuvremenu, kuće su obnovljene, sve blista od crvenih krovova i novih pročelja. No, život se nažalost nije vratio. Zbog nedostatka posla, mladi masovno napuštaju obnovljena sela...

Snimka puknuća nasipa u Račinovcima obišla je svijet. Sava je potopila sve što joj se našlo na putu, a poplava je odnijela i dva ljudska života. Evakuirano je 8700 stanovnika, potopljeno 2100 kuća. Šteta je procijenjena na 1,7 milijardi kuna. Prva do nasipa u Račinovcima kuća je Zlatka Vertuša. Prije tri godine dao je izjavu za Novu TV: "Prvi sam plivao kad je nasip probio ovdje kod nas, i evo, zadnja će otić' voda od mene. Hvala Bogu, izašla je iz dvorišta, a kuća... vidite i sami što je s njome. Imam petero djece, ne znam šta ću ni kako ću".

Tri godine kasnije, s Vertušem smo razgovarali kod njegove nove kuće. "Došli ste da vidite nakon tri godine. Evo malo smo se, što se kaže, digli. Ali sve je to jadno. Ima tu dosta nedostataka i za kuću i za dvorišne zgrade." Zlatko živi od poljoprivrede. U poplavi je izgubio svo svoje blago. "Najviše mi je žao tih ovaca, 70 komada, 30 komada svinja, zečeva, živadi, pilića... Nisam ni to dobio odštetu, ni za ovce ni za svinje."

Ista priča i u susjednom Rajevom Selu. Trenutka probijanja nasipa u njihovome mjestu prisjeća se Zvonko Emedi. "Bio sam kod kuće, kod susjeda, i onda sam pokušao spasiti stoku, međutim nisam uspio. Uhvatio me val vode u dvorištu, polomio mi nogu na dva mjesta. I evo, uništilo mi 53 tovljenika, 18 komada ovaca, nitko to nije obeštetio." Nije zadovoljan obnovom. Pokazuje nam nedovršene i loše obavljene radove. "Oni su meni izbušili kuću, zid izbušili na 36 mjesta, i te rupe su ostale. Bio je to potop nakon potopa poslije njihove obnove."

I Zvonko je jedan od onih koji ne prihvaća obrazloženje stručnjaka o puknuću nasipa. "Točno na ovom mjestu prije tri godine puknuo je nasip u Rajevom Selu. Tisuću petsto mještana podnijelo je kaznenu prijavu protiv države. No, i tri godine kasnije nema odgovora iz državnog odvjetništva." Prijava nije odbačena, ali ni prihvaćena. Izvidi su, kako je nama danas priopćeno, još uvijek u tijeku. No, to nije najveći problem obnovljenih sela.

"Idemo u Njemačku ja i sin, po dva mjeseca, budemo malo, šta ćeš, zaradit'. Da mo'š posijat', kupit' gnojivo, herbicide", kaže Zlatko Vertuš. I dok Zlatko odlazi povremeno, mnogi su, na žalost, kupili kartu u jednom smjeru pa obnovljene kuće zjape prazne.

