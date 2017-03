U istrazi koja je trajala od lipnja 2016. do veljače 2017. godine, organizacije AI i TSB|AWF dokumentirale su zlostavljanje i postupke klanja životinja na putu iz zemalja EU-a do konačnog odredišta u Turskoj, Libanonu, Jordanu, Izraelu, Palestini i Egiptu.

Njihove snimke otkrivaju da rutinski načini prijevoza i klanja životinja u zemljama uvoznicama krše europske uredbe i međunarodne standarde.

Organizacije AI i TSB|AWF udružile su snage s organizacijom Eurogroup for Animals i njezinim članicama iz cijele Europe, uključujući udrugu Prijatelji životinja te će Europskoj komisiji predati zahtjev za zabranu prijevoza živih životinja.

Životinje se izvoze u zemlje koje nemaju zakone koji ih štite od zlostavljanja

"Svake godine iz Europske unije, morem ili kopnom, u Tursku, Sjevernu Afriku i na Bliski istok izveze se više od dva milijuna goveda i ovaca, iako te zemlje nemaju zakone koji štite životinje od zlostavljanja"

Snimke organizacije Animals International iz zemalja uvoznica otkrivaju:

- Turska: prije rezanja vratova prestravljene i potpuno svjesne bikove u klaonicama strojevi podižu sa zemlje za stražnju nogu;

- Libanon: mučenje goveda elektrošokerima prije klanja;

- Palestina: nasmrt preplašeni i potpuno svjesni bikovi nasilno se sputavaju užadi te im režu vratove tupim noževima;

- Turska, Palestina, Egipat: prolongirana patnja životinja u spravama za obredno klanje, koje žive životinje okreću naopačke;

- Palestina i Jordan: brutalno postupanje i klanje ovaca.

TSB|AWF i AI tijekom istrage prijevoza životinja otkrili su da životinje, kako tvrde, u luke EU-a pristižu potpuno iscrpljene, a radnici ih rutinski elektrošokerima natjeravaju na rampe, gladna mlada telad doziva majke jer joj ne dopuštaju da siše, malaksala i gotovo neprepoznatljiva goveda potpuno su prekrivena izmetom pri iskrcaju u Turskoj.

„Prijevoz živih životinja uključuje nezamislivu okrutnost i golemu patnju životinja. Svatko od nas može zaustaviti njihovu agoniju u kamionima i na brodovima mijenjanjem svojih prehrambenih navika i prelaskom na biljnu prehranu”, kaže Antonija Magaš iz udruge Prijatelji životinja.

"Sramotan propust"

„Ova istraga otkrila je sramotan propust europskih dužnosnika glede nadzora izvoza živih životinja. Prijevoz životinja iz europskog uzgoja krši uredbe Europske unije, a životinje pri klanju trpe stravične postupke koji se kose s međunarodnim sporazumima”, rekao je Gabriel Paun, predsjednik europskog ogranka organizacije Animals International.



Predsjednica organizacije Eurogroup for Animals, Reineke Hameleers, izjavila je:

„Europski sud presudio je da Uredba o prijevozu životinja EU-a vrijedi i izvan granica EU-a, sve do konačnog odredišta životinje. No ova se presuda ne poštuje, a životinje se i dalje prevoze u užasnim uvjetima”. To ne samo da je protuzakonito već je i nemoralno i nepotrebno jer sve navedene zemlje uvoznice također uvoze svježe i smrznuto meso. Životinje se pri prijevozu izlažu nepotrebnoj patnji i za to nema nikakva opravdanja”, kazala je.

Prikupljeni materijali bit će uručeni Europskoj komisiji i ministrima europskih zemalja kao dokaz zlostavljanja i protupropisnog klanja životinja izvezenih iz Irske, Francuske, Rumunjske, Litve, Mađarske, Belgije, Češke, Portugala i Španjolske u zemlje izvan EU-a.