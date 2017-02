Ribari s Korčule ulovili su u četvrtak golemu morsku neman, a kad su je pokušali izvagati, vaga je pukla.

Žutuga dračorepka ili šiba čavlara iz porodice žutuljki ponosni je ulov ribara s Korčule, kojim se pohvalio Ivica Torjanović na svom Facebooku. Ulov je to njegovog prijatelja Marka Đule iz Korčule i Markovog prijatelja i zaposlenika Andrije, inače Slavonca, otkrio je Trojanović za Dnevnik.hr.

Marko Đula koji se ribarstvom bavi sedam godina, ispričao nam je da prilikom vađenja mreže sa 160 metara dubine, ništa nije upućivalo na to će u njoj biti tolika neman.

Bila je duga 380 i široka 210 centimetara, a kad ju je stavio na vagu koja mjeri do 200 kilograma, ona je pukla. Đula kaže da procjenjuje da je ukupno težila oko 50 kilograma.

Kad su izvukli mrežu raža je bila izokrenuta. ''To nam je predstavljalo problem te je nismo mogli pustiti. Taj veliki teret nismo mogli podignuti ni pomaknuti nas dvojica nego smo koristili hidrauliku da je okrenemo na pravu stranu. Ne može se spasiti tako velika životinja'', ispričao je Đula za Dnevnik.hr.

Za ovaj veliki ulov možda ne bi ni znali, da se njime nije pohvalio Đulin prijatelj Trojanović koji je sve i fotografirao.

''Tijekom jučerašnjeg koćarenja na par milja južno od otoka Glavata posadi korčulanske Adriane, Marku (vlasniku broda) i Andriji, dobro se posrećilo. Na dubini od oko 160 m u njihovu povlačnu mrežu-koću uletjela je trofejna ribetina žutuga dračorepka ili šiba čavlara ( Dasyatis centroura) iz porodice žutuljki ( Dasyatidae). Poznata je još pod raznim imenima npr. viža velika, žutulja čavlara, veliki šunj ili tal. Mattana, i dr. Dužine je do 4 m, obično oko 1-1,3 m, te širine tjelesne ploče do 2,1 m, težine do 200 kg. Najveći službeno zabilježeni primjerak (koliko sam uspio pronaći) ulovljen je 1953. g. u Hvarskom kanalu i bio je dug 396 cm. Primjerci duži od 2-3 m su rijetki u Jadranu i to uglavnom u srednjem i južnom dijelu a živi i u Mediteranu (osim Crnog mora) te zapadnom i istočnom Atlantiku. Lovi se najčešće koćom te rjeđe parangalom. Česta je jedino na ribarnicama u Maroku dok je kod nas srednji godišnji ulov tek nekoliko tona. Hrani se ribom, rakovima i glavonošcima a u toplijim mjesecima koti do 4 mlada. Ne uživa posebnu zaštitu i kao ulov je rijetka kod nas. Na repu ima jednu ili dvije harpunasto nazubljene bodlje kojih se treba čuvati zbog otrovnosti. Markova i Andrijina žutulja je bila duga 380 cm i široka 210. Pokušaj vaganja nije uspio jer se je vaga nosivosi 200 kg jednostavno raspala, a da riba nije ni blizu bila u zraku pa ostaje tek procjena velikog broja znatiželjnika na orebićkoj rivi da se radi o težini između 250-300 kg. Sama utroba, želudac i jetra, je težila preko 30 kg. Glavatska žutulja je noćas jedva ukrcana u kamion, a namijenjena je talijanskim trpezama. Zahvala dr. Valteru Kožulu, znanstveniku dubrovačkog Instituta za more i priobalje koji je determinirao ribu a našim vrijednim ribarima, Marku i Andriji, mirno more i pune mreže'', napisao je Trojanović na Facebooku.

Ni naknadno se nije doznala točna težina ribe, jer napominje Trojanović, u Splitu gdje je prvo završila vjerojatno nisu imali uvjete za vaganje zbog velike težine te su je razrezali i i transportirali. Ostaje procjena da je riba bila teška oko 250 kg.

Veliku ribu otkupila je tvrtka iz Splita s kojom Đula već dugo surađuje te je tako ipak završila na tanjurima domaćih kupaca, a ne Talijana.

Nakon što je objavljena priča o ovom ulovu pojedini komentari odnosili su kalkulacije o tome da je ribu trebalo pustiti. No, akteri nam objašnjavaju zašto to nije bilo izvedivo: ''Povlačna mreža-koća kad se izvadi na brod nakon 2-3 sata povlačenja se otvori i onda se tek može 100 % vidjeti što je unutra i u kakvom stanju. Ova žutuga nije bila u stanju nakon toliko vremena kotrljanja po dnu u mreži da eventualno preživi povratak u more''.

Ovaj primjer jedan je od velikih ulova zabilježenih u Hrvatskoj. Đula je i prije bio među rekorderima, kada je ulovio grdobinu od 24 kilograma. Podsjećamo još i na druge velike ulove u Hrvatskoj: veliku štuku ulovljenoj u Gackoj prošle godine, 50 kilograma teškog soma ulovljenog u Kupi...